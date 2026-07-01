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周润发、曾志伟两大影帝世纪同框 头贴头合照一人被美女包围 掀《精装追女仔》集体回忆

影视圈
更新时间：22:00 2026-07-01 HKT
发布时间：22:00 2026-07-01 HKT

影帝周润发（发哥）与曾志伟同是80年代影坛巨星，二人在电影上获奖无数，曾合作《精装追女仔》、《公子多情》等作品，但近年二人已甚少再合作。曾志伟近日请朋友食饭，有「少年食神」之称的饮食节目主持林澄光（Michael Lam）在社交平台分享合照，当中见到周润发身影，勾起大批网民陷入「集体回忆」。

周润发疑是路过

林澄光近日在IG分享与曾志伟及周润发的合照，见到两位影帝罕有同框。从照片中所见，饭局气氛相当热闹，众人笑容满面。周润发一如既往发挥「自拍」功力，亲切地站在最前方揸机拍大合照，另一张相见到与曾志伟接近头贴头，二人笑到露齿，可见今次碰面相当愉快。不过在与一众朋友的合照上，却未有见到周润发，估计发哥只是路过。

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林澄光在帖文中留言：「谢谢奖门人志伟哥的晚饭，再加上自拍最强的发哥」，又特别标注《公子多情》及《精装追女仔》，表示：「陪着我成长的经典剧情，今夜随着美馔又再热闹起来」。林澄光的合照中又见到导演马楚成，他更用电影介绍：「正是周星驰电影食神『黯然销魂饭』的原创者」。

曾志伟周润发今年初出席晚宴

周润发与曾志伟其实早在今年初曾经同场，在香港艺能娱乐集团成立40周年暨特高娱乐成立20周年晚宴上，周润发曾上台为晚宴致辞，而曾志伟亦是宾客之一，不过当时未见二人的合照流出。

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