Coffee林芊妤消暑夏水礼连环派福利 「水著放题」换泳衣越见少布 火辣身材劲吸睛

36岁的「瑜伽达人」林芊妤（Coffee）于2018年与圈外人翟志荣结婚，并诞下大仔翟德彦（彦彦）及细女翟允儿后，一直努力兼顾家庭与事业。林芊妤除要照顾一对仔女外，还要亲力亲为打理其创立的个人瑜伽运动品牌，不过林芊妤在百忙之中没有忽略亲子时间，近日带同一对仔女到水上乐园放电，更连环大派福利分享「水著放题」，火辣身材再度成为焦点。

Coffee林芊妤完美曲线状态好

近日天气炎热，Coffee林芊妤带同小朋友去水上乐园消暑兼疯狂放电，难得去到玩水，林芊妤亦把握机会大晒本钱。从林芊妤最新曝光的一系列泳照可见，化身「水著女神」，连环在多个帖文中，换上多套设计性感的泳衣，有一件头连身款式，也有蓝色比坚尼，大量水著靓相有如放题一样。

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林芊妤表示上一次去水上乐园，已是怀孕七个月时，笑言当时是对囡囡的胎教：「以前出门嘅时候只系会挂住自己装身扮靓，但而家就剩系挂住帮佢衬啲裙仔同头带。同埋⋯妹妹呢套泳衣真系好搞笑成个「阿猪妈」咁，哎呀～我发现我对眼已经离开唔到佢，成个电话都系佢啲相同片，你哋都系由得我沉沦下先啦。」

Coffee林芊妤不似两孩之母

照片中的林芊妤展现火辣身材，大晒丰满上围，其标志性的「马甲线」，以及紧致的「蜜桃臀」，同样表露无遗，从正面、侧面还是背面来看，魔鬼身材可谓「零死角」，完全不似两孩之母。不少网民睇到林芊妤的靓相，在帖文下疯狂点赞，又留言：「点解可以身材咁弗，羡慕死我」、「件泳衣好正」、「呢位妈咪生完仲keep到身材咁好」等。

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