梁雪湄年近半百减龄廿岁 性感欧游上围超澎湃撞样黎姿 电波少女弃影从商近廿年身家暴升

现年49岁的前「电波少女」成员梁雪湄（Koei），自2009年淡出娱乐圈后，近年长居英国，专注商业投资，生活富贵写意。她不时在社交媒体分享周游列国的靓相，近日她去到西班牙著名景区伊维萨岛（Ibiza）旅行，最新状态曝光，其惊人的冻龄样貌和骄人身材再次成为焦点。

梁雪湄不似年近半百撞样黎姿

从梁雪湄分享的相片中可见，明年4月即将「入五」的她，保养得宜，拥有一副天生童颜，样貌看起来比实际年龄似年轻20岁，绝对是「颜值爆灯」的美魔女。她精致的五官配上现时的富贵气质，更被不少网民指与黎姿撞样。

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梁雪湄上围丰满十年如一日

来到西班牙的旅游圣地，梁雪湄的打扮充满夏日气息。她穿上一件粉红色V领上衣，内搭白色小背心，虽然衣著未算暴露，但因其上围实在太过丰满，依然尽显「汹涌澎湃」的曲线，骄人身材几乎夺衣而出，十年如一日，毫无岁月痕迹。在另一张照片中，梁雪湄坐在椅子上扭身摆出甫士，令上围更显丰满，她下身穿上白色短裤，一双白滑大腿尽现，少女感十足，完全看不出是年近半百的女士。之后她亦在当地沙滩留影，一双超长美腿在阳光下更显迷人，令人心旷神怡。

梁雪湄当「电波少女」人气劲

梁雪湄初出道时曾被封为「翻版黎姿」，后来加入由姚乐怡、李思蓓、任港秀组成的「电波少女」后，凭借大胆展示美好身材而迅速走红。她曾参演多部经典剧集，如《神雕侠侣》、《西游记》、《刑事侦缉档案》系列，其中在《陀枪师姐》系列中饰演「陈四喜」一角更是成功入屋。

梁雪湄转型从商身家暴升

离开幕前后，梁雪湄成功转型从商，投资饮食及美容事业，收入丰厚，身家几何级数上升。近年她长居英国及北欧，生活惬意，足迹遍及芬兰、挪威等地。近年她到泰国布吉度假，在私人泳池旁大晒泳装照；又曾在农历新年期间于英国担任义工，展现爱心一面；之后更展开北极光之旅，体验雪地温泉，甚至远赴挪威出海观赏座头鲸，尽显其享受人生的富泰生活。

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