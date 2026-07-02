陶大宇被爆秘婚后首跟老婆同框  曾任传媒高层太太笑容甜蜜小鸟依人  贤慧低调收服师奶杀手

现年62岁的「师奶杀手」陶大宇，早年曾经历一次婚姻失败并被指是负心汉，导致事业一度陷入低潮。不过，自从2008年与曾任职传媒高层的家仪（嘉仪）拍拖后，陶大宇的人生迎来了平静与幸福。两人低调发展地下情超过10年，去年被爆出已经秘婚，但外界却极少捕捉到二人同框的画面。近日，陶大宇飞往马来西亚吉隆坡出席第四届「香江夜·南洋情」慈善演唱会，家仪亦有同行，两人更罕有地被拍到甜蜜同框，曝光了婚后最真实的幸福状态。

陶大宇大马开骚春风满面

从曝光的照片及街拍可见，有老婆跟到马国开骚的陶大宇，明显春风满面、笑面迎人。他身穿休闲的花衬衫，虽然头发已经半白，笑起来眼角也留有岁月的痕迹，但整个人精神奕奕，状态大勇。

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陶大宇老婆小鸟依人表情甜蜜

而罕有露面的太太家仪，则尽显「跟得夫人」的贤良淑德。她身穿黑衣，全程低调地跟在老公身旁，不争风头。在每一次的合照中，家仪都小鸟依人地站在陶大宇旁边，手轻轻搭在老公的小臂上，低头看著丈夫，脸上露出充满安全感与满足的微笑。两人的互动自然且充满默契，在慈善活动散场准备乘车离去时，陶大宇还贴心地顺手帮家仪拉了一下外套的门襟，随后双双钻进停在路边的商务车，老夫老妻的恩爱之情溢于言表。

陶大宇曾大赞太太贤慧

陶大宇与家仪这段超过10年的感情一直非常低调，直到去年被圈中好友林建明等人意外爆出秘婚消息后，陶大宇才在接受资深传媒人查小欣访问时，大方公开与老婆的甜蜜经历。陶大宇对太太充满感激，直言自己「好有福气」。最令陶大宇感动的，是当年两人都还未正式结婚时，家仪就已经主动提出要与陶妈妈同住。陶大宇忆述：「她说『有时候你又经常飞大陆，不如我和你妈一起住，起码有人帮忙』，是她主动提出来的。」家仪默默在背后打理家庭、照顾年迈的奶奶，让经常要四处登台工作的陶大宇完全没有后顾之忧，这份无私的付出，成功收服了这位昔日浪子的心。

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陶大宇疑似曾搭上郭羡妮

看著如今幸福恬静的陶大宇，不少人总会回想起他当年的感情瓜葛。陶大宇与前妻黄慧宝（阿宝）经欧阳震华介绍认识，拍拖10年后于2000年步入婚姻殿堂。但陶大宇在拍摄《学警出更》时，疑似与同剧的港姐冠军郭羡妮挞着并发展婚外情，最终导致他与黄慧宝在2007年离婚收场。当年事件闹得沸沸扬扬，陶大宇一度被外界指责为「负心汉」，演艺事业亦因此直插谷底。

陶大宇曾罕谈前妻

1时过境迁，陶大宇去年罕有重提这段破裂的婚姻，坦言当年离婚令双方都非常受伤：「唔好以为女仔会伤，其实男仔都好伤，其实系互伤嘅。」他将这段不完美的婚姻，视为人生的一堂课。