香港小姐2026丨大热佳丽2号李泽欣Scarlett为中大硕士 撞样IVE Leeseo 选美前已拍过广告

全城瞩目的TVB选美盛事《2026香港小姐竞选》将于8月30日隆重举行。大会今年以「敢 · 至完美」为主题，经过两轮评选后，12位候选佳丽正积极为决赛备战。本届佳丽普遍拥有高学历，当中2号李泽欣（Scarlett）凭借亮眼外型与幽默自信的谈吐，火速成为今届港姐的顶头大热门。以下为大家详细整理2号李泽欣的背景资料与参选经历。

2号李泽欣是中大硕士 撞样韩团IVE李瑞

今届港姐有超过半数为硕士毕业生，2号李泽欣正是7位「学霸佳丽」之一。她毕业于香港中文大学，现职为可持续报告顾问（Sustainability Reporting Consultant）。除了拥有高学历，李泽欣的立体五官被指神似韩国人气女团IVE成员李瑞（Leeseo）以及前港姐张宝儿。

在首轮面试自我介绍时，李泽欣已展现出独特的幽默感，笑称自己除了想当演员，另一个梦想是「成为太空人」，成功引爆全场笑点，令人留下深刻印象。

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2号李泽欣视张曼玉为偶像 自小为入行铺路

除正职外，2号李泽欣曾拍摄过广告和MV。她坦言自小就视张曼玉为偶像，并一直为入行铺路：「我由细到大都知自己想做呢行，所以会控制自己嘅言行举止。」她强调自己是正常的香港女仔，做人「行得正、企得正」，甚么都不怕，更自信豪言：「如果有亲密照流出，都一定系AI！」

2号李泽欣挑战自选泳衣直播

在第二轮首创的「自选泳衣直播」环节中，李泽欣坦言这是一个巨大挑战，因为这是她首次穿比坚尼并进行直播。她坦承对自己的身材并非极度自信：「因为我对高踭鞋唔系好高，整体比例已经唔系话特别好，仲要著到咁矮嘅高踭鞋，真系将我嘅缺点突显晒出嚟。」但她将此视为突破自己的过程，并承诺会继续发力，呈现更好的自己给观众。

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2号李泽欣拥主场优势 「松弛感」化解肚腩危机

作为外界眼中的「顶头大热」，李泽欣坦言曾感到巨大压力，起初宁愿没那么多关注。被问及比赛优势，她认为自己有观众缘，加上是土生土长的香港人，对香港环境和语言有独特优势，能带给观众亲切感。

早前12位佳丽前往湖南进行首个外景拍摄，李泽欣亦把握机会向师姐冯盈盈「取经」保养心得。经过外景洗礼后，她的心态大为转变，笑言现在已看淡名次，视比赛为一场旅行并享受过程。在湖南拍摄期间，她在镜头前不慎露出「小肚腩」，非但没有黑面，反而大方自嘲：「原来我哋系肚腩组，哈哈哈！」她随后解释是食物未及消化所致，并派定心丸承诺会改善。这种充满「松弛感」的自信状态，成功为她加分不少。