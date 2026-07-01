傅颖称与Cookies成员非朋友 反击「旧事重提」负评 暗示曾遭欺凌 网民吁学杨思琦讨公道

前Cookies成员傅颖（Theresa、现名傅宝谊）日前接受TVB节目《Star Talk》访问，直言与昔日队友只是同事非朋友，并解释缺席邓丽欣（Stephy）演唱会，未能促成Cookies全员合体的原因。邓丽欣日前被问及回应，表示：「仲讲呢啲嘢？2026年啦㖞，好似返番去2000年咁，咁得意嘅！」亦有不少网民批评傅颖「旧事重提」。今日（1日），傅颖于Threads发表长文反击，澄清自己仅是如实回应主持提问，更指自己当年曾遭受排挤与欺凌，直斥批评者缺乏同理心。

傅颖称没有主动提旧事

面对外界「不断翻旧账」的质疑，傅颖强调自己从未主动提起旧事，只是在受访时选择坦荡回应，不作支吾以对或回避。她指出，无论回应与否都会被负面解读，而传媒基于「供求关系」往往只截取特定内容，她呼吁大众应观看她的完整访问。

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傅颖谈当年遭排挤欺凌

傅颖在文中吐露心声，表示活到41岁依然不喜欢虚伪，认为「真不是一种选择，而是骨子里的」。她罕有提及「排挤」、「欺凌」等字眼，表示：「旁人及曾参与排挤，欺凌，甚至霸凌者，一句轻描淡写的『放下吧』、『收声啦』、『又提？』，本质上，是在否定受害者当年所有的无助、挣扎与血泪。」直指当年圈中人觉得她说出事实是「傻」，亦被带风向把黑写成白。

傅颖：你若经我苦，未必有我善

对于过往的伤痕，傅颖表示如今能平静陈述，证明旧事已不能伤她分毫，这才是真正的「翻篇」（意指事件已结束，不再纠结、重新开始）。她直言可以原谅，但不可以忘记，但也表示自己不会记恨，「因为恨意滋养不了美貌」。

最后，傅颖以「未经全貌，不予置评；未经苦难，不劝大度」作结，并引用金句反击外界偏见：「未经他人苦，莫劝他人善。你若经我苦，未必有我善。」

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网民提议傅颖学杨思琦「讨公道」

帖文一出，引发网民热烈讨论，反应两极。不少网民留言表示支持，赞赏她EQ高：「面对旧伤害仲可以好平静冷静处理」，并认为外界只看到片面，不应随意评判。然而，亦有网民持相反意见，质疑：「你唔想畀人提起，咁你做访问𠮶阵时就选择唔答呢个问题啦」。更有网民提议她效法近日同样被指「旧事重提」的杨思琦，直接「讨回公道」，表示：「不如讲多啲佢地点虾你，杨思琦都攞番公道。」

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