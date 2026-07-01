《造星II》男团P1X3L宣布暂停活动形同解散？ Marco叶振弘遭MakerVille官网除名疑离巢

《全民造星II》出身的男子组合P1X3L由吴启洋（Phoebus）、叶振弘（Marco）与欧镇灏（George）组成，P1X3L自去年7月约满环球唱片后，成员欧镇灏曾指三人仍是MakerVille旗下艺人。但今日（1日）下午，叶振弘突然在社交平台上载一段剪辑P1X3L成军以来的影片，宣布组合暂停活动，被歌迷质疑形同解散。

叶振弘于MakerVille官网「消失」

叶振弘公开的P1X3L影片，并写下：「多谢喜爱P1X3L嘅每一位，我哋三个未来暂时会专注个人发展，希望大家会继续支持我哋。」消息曝光后，有网民发现MakerVille官网的艺人名单中，P1X3L及叶振弘的个人资料及相片已经「被消失」，仅剩下吴启洋及欧镇灏的个人专页。

P1X3L官方IG停更近10个月

而P1X3L的官方IG最新的帖文，已是2025年8月11日宣传《翻盘下半场》主题曲《有你未为输》MV，至今已荒废近10个月未有再更新，令人猜测叶振弘是否已经低调离巢。欧镇灏于今年5月出席活动时，曾表示三人曾拍摄新歌MV，最终在6月8日吴启洋推出个人单曲《来生不》，见到叶振弘及与欧镇灏在MV露面。

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吴启洋传挞著许宝恒甩张天颖

吴启洋属三子之中感情生活最具话题性，入行初期曾与歌手张天颖（Jaime）有过一段五年情，之后到台湾拍摄节目时，疑因与《全民造星IV》出身的许宝恒（Alice）挞着，令女方背上第三者骂名。吴启洋虽然是非缠身，却与绯闻女友许宝恒毫不避忌合作，二人一同主持旅游饮食节目《煮个面你食》，又在节目中打情骂俏。

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欧镇灏曾演少年强奸犯

欧镇灏近年将重心转向影视发展，曾参与《大叔的爱》、《I SWIM》外，亦在《季前赛》、《极度俏郎君》、《那年盛夏我们绽放如花》备受好评。欧镇灏最近跃身大银幕，在电影《不赦之罪》中担正男主角，不惜剃头兼节食减磅，破格饰演少年强奸犯，与影帝黄秋生及苏玉华合作。欧镇灏最近拍摄郑保瑞执导巨制《九龙城寨之终章》，有传其角色是「龙卷风」（古天乐 饰）的私生子「逆鳞」。

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叶振弘凭实力单身「A0」

宣布作独立发展的叶振弘，曾演出剧集《飞黄腾达》、《打天下2》、《翻盘下半场》等。叶振弘亦有参与综艺节目，其中在真人骚《One Day约会实况》中展现「A0」（从未拍拖）直男特质，被网民笑是「凭实力单身」。

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