非份之罪丨贝安琪演吴启华老婆获赞 混血星二代背景猛料 不理母亲刘香萍反对未婚产子

TVB另类写实剧集《非份之罪》周一（6月29日）晚首播后，在网上掀起热话。打头阵的单元故事「无脸女尸」由相隔11年重返TVB拍剧的吴启华领衔登场，出身演艺世家的贝安琪（Ankie Beilke）参演此剧，饰演吴启华的老婆，其混血气质引起网民讨论。贝安琪曾客串TVB剧集《巨轮》、《使徒行者》、《隐门》，在《非份之罪》中扮演一名妈妈，挑战演技。

贝安琪与吴启华演夫妻守护家庭秘密

在单元故事「无脸女尸」中，饰演妇产科医生「康力」的吴启华为了守住家中的秘密，操控两名女儿「康嘉岚」（戴祖仪饰）和「康嘉仪」（游嘉欣饰）过着「隐形」生活。今次混血模特儿贝安琪饰演「康力」的外籍妻子「白美雅」。剧情交代「白美雅」在歌厅唱歌时与「康力」认识，很快便诞下女儿。她不但是整个家庭秘密的核心人物，更对女儿非常疼爱，随着剧情推进，贝安琪更会以身挡刀保护女儿；同时吴启华亦将展露令人毛骨悚然的阴暗面，甚至有许多歇斯底里、情绪崩溃的癫狂演出。

相关阅读：非份之罪丨剧情神似「Save Lily」？吴启华演「魔鬼父亲」 禁锢亲女改编自2015年真事

贝安琪与吴启华CP感强获赞

《非份之罪》首播后，不少网民对贝安琪饰演的「白美雅」表示惊喜。有观众留言指：「贝安琪演外籍太太完全冇违和感，终于揾到适合佢嘅角色」，亦有人大赞：「佢同吴启华企埋一齐好有CP感，个女都似混血。」贝安琪曾在TVB剧集《巨轮》中有经典演出，有网民表示：「当年Fabio已经好抢镜，今次终于有多啲发挥空间。」随着剧情推进，「白美雅」在后续的集数中将有更多情感爆发场面，观众纷纷表示期待她的表现。

贝安琪与吴启华首度合作

今次是贝安琪首次与吴启华合作，她受访时表示：「我成日有睇启华哥啲戏，今次同佢做两夫妻又紧张又开心，加埋仲有两个女，成个合作好正。」剧中两人有不少吻戏，贝安琪笑说：「初时有点尴尬，但系好快就投入咗个角色度。」贝安琪自言一家人合作得十分开心，互相照顾对方：「有时我啲广东话讲得唔标准，佢哋会提点我，个个都会帮我，所以真系好似一家人咁。」

贝安琪生于演艺世家 精通四国语言

贝安琪是一名中德混血模特儿与演员，妈妈为香港著名演员兼制片人刘香萍，父亲 Michael Beilke 则是德国广告公司负责人。她在演艺世家的薰陶下长大，自小接受专业演技和模特儿训练，并精通英语、粤语、普通话、德语四种语言。她童年时期已在德国时装杂志担任模特儿，长大后更前往纽约知名的演艺学校（The Lee Strasberg Theatre and Film Institute）进修，正式踏入国际模特儿界与演艺圈。

相关阅读：非份之罪剧透1至5集｜吴启华贝安琪陈炜以真实案件展人性丑陋 附剧情/演员阵容懒人包

贝安琪曾与陈展鹏传绯闻

贝安琪在2012年加入TVB，拍摄《巨轮》时曾与陈展鹏因有多场吻戏而传出绯闻，二人被指「挞着」半年。当时贝安琪曾接受传媒访问，大赞陈展鹏好人又谦虚，但澄清大家只系朋友关系。

贝安琪与男友未婚产子

2016年，贝安琪突然宣布怀孕，在家乡慕尼黑为拍拖7个月的外籍时装设计师男友Simon van Damme诞下儿子Sebastian，取名贝小龙。产后有传因母亲刘香萍反对贝安琪未婚产子，导致母女出现分歧而割席，幸好刘香萍眼见孙仔非常可爱，最终母女冰释前嫌。

相关阅读：非份之罪｜吴启华再披白袍零老态 程至美变身「魔鬼严父」癫狂手段预告陆续有来