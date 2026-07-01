62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快

殿堂级乐队Beyond的主音结他手黄贯中（Paul），近年将事业重心转往内地，近日他与「音乐教父」罗大佑携手，于深圳举行《天若有情1990-2026深圳时光演唱会》。现年62岁的黄贯中在台上施展浑身解数，献唱了《海阔天空》、《不再犹豫》及《我是愤怒》等多首Beyond脍炙人口的摇滚金曲，让台下乐迷听得热血沸腾，再次感受昔日摇滚巨星的魅力。

黄贯中生图被指断崖衰老

演出结束后，大批忠实歌迷意犹未尽，特意前往黄贯中下榻的酒店门外守候，希望能与偶像近距离接触。黄贯中贯彻其亲民作风，大方为守候多时的歌迷签名留念。然而，在粉丝近距离拍摄的「生图」底下，黄贯中的最新状态却引起了网络热议。

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黄贯中面上疑现老人斑

从网上流传的照片可见，黄贯中当时头戴棒球帽，并架上一副太阳眼镜，遮盖了近大半张脸，但依旧难掩其憔悴疲态。相中的他身形明显比过往消瘦，脸颊凹陷，即使有墨镜遮挡，其极深的法令纹依然清晰可见，更有网民指出他的脸上似乎惊现老人斑，整体老态龙钟的模样与昔日光彩照人的摇滚巨星形象判若两人。不过，当黄贯中站上舞台，化上妆容后，状态明显回勇，在台上弹结他演唱时重现摇滚风采。但从特写镜头中，仍可清楚看到他脸上岁月留下的痕迹，皱纹相当显眼。

网民叹黄贯中已变黄伯

照片曝光后，大批网民对黄贯中的巨大转变感到惊讶，纷纷留言感叹岁月不饶人，「有点心酸，阿Paul是真的老了，希望时间走得慢一些吧」、「没想到他老得这么快」、「真成黄伯了」、「趁能看的时候多看」、。更有网民直言，指他现时的样貌竟与现年82岁的资深歌手叶振棠有几分相似，让人感叹一代摇滚巨星也难敌岁月的洗礼。

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