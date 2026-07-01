胡定欣谈造人进度：应该造唔到 西葡旅游唔当蜜月 与医生老公旅行冇机会实行生B大计

胡定欣与罗天宇今日（1日）出席《香港麦当奴叔叔之家慈善基金慈善奖券开善礼》。胡定欣于活动上受访时，表示不知道罗天宇突然流鼻血，当时正在售卖奖券未有留意：「系唔系太热？冇事嘅，佢咁大只！」表示自己亦甚少在活动或拍摄期间不适，若拍剧集时抱恙则会请病假。此外，她受访时更谈及与医生老公陈健华（Akin）的生育大计进度。

胡定欣医生老公成为忠实歌迷

胡定欣最近频繁出席商演与登台演唱，表示要唱歌跳舞的话会减少剧烈运动，她说：「新年之后就冇打网球，太投入惊会拗柴。（有医生老公不怕？）有佢还有佢，始终工作至上，骚前要减少剧烈运动。」更甜蜜表示老公陈健华（Akin）成为最忠实歌迷：「佢对上四场（演唱会）都有嚟睇，佢绝少睇演唱会，睇最多就系我！」

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胡定欣自爆造人进度：应该造唔到

胡定欣早前刚与丈夫、陈山聪夫妇及单立文（豹哥）、胡蓓蔚（豹嫂）到西班牙及葡萄牙旅游，表示提前半年决定买机票出行，陈山聪更在街上火速以数分钟完成购票程序，但胡定欣笑指不算为蜜月旅行一部份：「唔系啦，我结婚都就嚟一年啦！（旅行有造人？）冇努力造人，应该造唔到，大家都住喺隔篱房！」指陈山聪夫妇与单立文夫妇就住在隔篱房，因此不方便「造人」。

胡定欣暂不公开外游比坚尼照

胡蓓蔚日前于社交平台分享旅行照，让胡定欣比坚尼照曝光，她笑指在上载前有审视过：「喺香港著比坚尼机会好微，喺西班牙可以放松啲。（你有福利照？）要好fit先得，我收埋自己睇算！（老公不准上载？）咁又冇，佢唔会理我。如果影比坚尼照唔会揾佢操刀，水准要好高，而家都多咗个人帮我影相、训练下、有进步到，我个样由张相右下角去返正中。」笑指老公每次影相都很大压力，因为自己要求高又识影相。

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胡定欣新歌即将推出

谈到工作，胡定欣表示旅行前已完成新歌灌录，将会在夏季拍摄MV及推出，亦接拍了一部电影与影后鲍起静、影帝太保合作：「喺潮汕拍完，导演剪紧，讲两代家庭婚姻故事，以前同鲍姐拍过剧，好开心电影可以再合作。我演一个家姐，以前剧集好少接触家庭题材，同以往嘅角色好唔一样！」

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