罗天宇出活动不适流鼻血须紧急处理：仲以为系鼻水 再唱《中4》淘汰歌紧张到失眠

胡定欣与罗天宇今日（1日）出席《香港麦当奴叔叔之家慈善基金慈善奖券开善礼》，欣赏小朋友舞蹈才艺表演及颁发奖品，二人更化身大使亲自向到场观众售卖奖券，反应非常热烈。罗天宇售卖奖券期间，突然不适流鼻血，休息数分钟后便恢复状态。

罗天宇流鼻血：惊吓亲大家

罗天宇受访时表示因为昨晚到谷娅溦生日音乐派对，重唱于《中年好声音4》被淘汰歌曲《Why You Gonna Lie》压力甚大：「因为好耐冇试过跳舞，寻晚唱返被淘汰首歌准备咗好耐，想做好啲畀大家睇，所以呢几晚都瞓得唔好，同埋最近都比较忙。头先唔知咩事，好彩㩒得住，只系滴咗一滴喺鞋面，我仲以为系鼻水，点知原来系鼻血！」他表示幸好及时用纸巾止血，平时不容易流鼻血，透露在拍剧放工回家后偶尔有流鼻血的情况：「可能最近干燥或唔够瞓，冇事，冇咩大碍，惊吓亲大家。」更甜蜜地笑指绯闻女友陈懿德对自己关怀备至：「滋润佢都会嘅，佢好关心我。」

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罗天宇等公司安排回归《爱回家》？

罗天宇作为《爱．回家》系列元祖班底成员，近日好友周志康加入新剧《爱．回家之三代同糖》剧组，表示对方有问演处境喜剧贴士，虽然剧种在家庭与办公室定位上有别，但也有交流。至于会否如徐荣一样回归《爱．回家》，他表示要留待公司安排，目前集中发展歌唱事业，到各地登台演唱，并会接演新剧。

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罗天宇赞绯闻女友陈懿德旗袍造型

陈懿德最近随新一轮港姐候选佳丽到湖南拍摄，罗天宇大赞美景之余，亦卖口乖盛赞陈懿德旗袍造型：「佢著𠮶套衫好靓！」

罗天宇胞弟胡㻗日前生日，弟弟更应考PGA高尔夫球教练，笑言有逼弟弟教授球技，但两兄弟也没情讲：「佢十万个唔愿意！如果畀钱佢可能会卖力啲，我问就敷衍我几句咁！」