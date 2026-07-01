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袁嘉敏「低胸落到肚脐」疑真空上阵  上围汹涌澎湃超震撼  跟「P图海报」合照落差极大？

影视圈
更新时间：18:00 2026-07-01 HKT
发布时间：18:00 2026-07-01 HKT

现年41岁的前港姐「最上镜小姐」袁嘉敏，近年从英国回流返港后事业十分繁忙。她不仅在社交平台上频频大派福利卖性感相，在内地的性感登台工作亦是接踵而来。近日，她再次于IG释出穿上超性感战衣的喷血照片及影片，疑似真空上阵向粉丝大派福利，曝光了她的最新状态。

袁嘉敏超性感战衣有睇头

从最新的影像中可见，袁嘉敏绝对是状态大勇。她化上精致的妆容，并穿上一袭闪亮的性感战衣，除了颜值依旧非常吸引外，其性感迫爆的身材更是极度吸睛。仔细看她这套闪亮的珠片战衣，设计可谓极尽大胆，中门大开的剪裁「低胸低到落肚脐」，将她汹涌澎湃的身材展露无遗。更惹火的是，战衣绑上胸前的带子后，巧妙地形成了一个个极具诱惑力的「性感窿窿」，让网民可以隐约窥见她的迫爆上围，视觉效果极具冲击力。

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袁嘉敏和海报合照凸显包包面型

除了分享性感战衣照，袁嘉敏亦分享了她在内地完成登台演出后，于自己的宣传海报前「跟自己合影」的花絮。不过，有网民看过照片后，指出真人和海报中的她差异颇大。相较于海报中经过P图修饰的精致轮廓，真实的袁嘉敏面形明显比海报阔得多。

袁嘉敏尽显S形诱人身材

不过，虽然被指面形与海报有出入，但真实的她依然魅力四射。照片中侧身站立的她，尽显其S形诱人身材，玲珑浮凸的身段依然十分吸引，完美证明了「最上镜小姐」的性感魅力丝毫不减。

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