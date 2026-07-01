71岁王晶承认健康亮红灯 暂停更新网上节目 镜头前举动惹网民忧有「中风先兆」

71岁的导演王晶近年积极经营网上平台，在抖音、小红书、YouTube都有开设帐号，由于王晶不时大爆娱乐圈秘闻，因此深受网民欢迎。王晶影片道已累积逾百条，在YouTube的节目《王晶笑看江湖》最近公开第98集，但王晶在影片尾声，突然宣布节目将暂停更新，更亲口承认与健康问题有关，让网民大感错愕。

王晶分身不暇为健康考量

王晶不时更新各大社交平台，其影片的总观看次数已突破千万，最近在《王晶笑看江湖》第98集中，王晶大谈香港喜剧电影的兴衰发展。但王晶在结尾时话锋一转，交代个人的最新近况：「我喺将近几个月，我嘅工作会非常之忙，同埋身体亦都唔系好好」，在分身不暇与健康考量下，沉重宣布《王晶笑看江湖》将会暂停更新。

相关阅读：王晶爆邵氏宿舍逾十艺人自杀猛鬼秘闻 影星李婷、名导秦剑同地上吊？ 回顾60年前恩怨情仇

相关阅读：王晶71岁生日家庭照曝光 老婆丁德君露面气质完胜历代晶女郎 结婚48年容忍老公多绯闻

有网民发现王晶在镜头前出现不寻常的举动，指他「眨眼越嚟越严重」，甚至夸张形容「只眼重眨得密过马场部相机」，有部分网民担忧王晶有否出现中风先兆。不过王晶的狂眨眼问题，早在过往的影片中曾亲自解画，透露患有严重干眼症：「我从小就这样，找眼科医生治了很多次还是干，干就没有办法。」虽然曾一度好转，但只要王晶身体疲惫就会出现眼干：「所以我索性放弃了，我习惯了。」

王晶指喜剧演员现青黄不接

王晶在影片中聚焦在香港喜剧电影的兴衰发展，由许冠文、梁醒波等，再度周星驰成为喜剧之王的过程。王晶忆述当年身在新加坡，接到投资人向华胜来电报喜，指周星驰的《赌圣》票房即将打破其神作《赌神》的纪录。王晶随后将话题转向近年凭《毒舌大状》创下破亿票房神话的黄子华，赞扬对方成功开辟全新路线。但王晶直言「没有黄子华票房就可能少几千万」，但黄子华不可能拍戏拍到80岁，可见喜剧电影正面临青黄不接的危机。

相关阅读：周星驰落夜总会遭黑社会围堵极惊险 王晶大爆星爷得罪势力人士：因为佢唔理人