「红衣女鬼」彭翔翎宣布离开TVB：划上无悔嘅句号 曾为生计兼职揸的士坐到腰骨疼痛

有「翻版林夏薇」之称、曾在梁思浩主持的灵异节目《直播灵接触》扮演「红衣女鬼」的彭翔翎今日（1日）宣布离开TVB。彭翔翎贴上多张在电视城拍摄的相片并说：「经历过多少风雨造就今天的我，梦真的可以飞翔吗？答案并不重要，至少努力过、至少尝试过、至少参与过，如图比个Tick自己（不过反转咗左）。」

彭翔翎在TVB划上无悔的句号

彭翔翎续说：「9年嘅成长路上，多谢每一个，我遇到嘅人，支持过我嘅人，陪伴我嘅人，帮过我嘅人。我从来都唔会后悔自己做嘅每一个决定，继续带住勇往直前嘅心，做自己想做嘅事就够，毕竟人生都系为开心。最后一日返呢个地方，命运嘅安排，见到最锡我嘅监制，为我喺呢间公司划上无悔嘅句号。听天由命，活出真我。Never say never．」

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彭翔翎在没有工开的日子兼职揸的士

彭翔翎为了在娱乐圈追梦，在没有工开的日子兼职揸的士， 她曾表示始终拍剧的时间不固定，在揾工方面比较困难，因为没有工作可以接受突然要请假：「坦白讲而家开工嘅数量一定唔及头几年多，但平常心啦，有啲嘢强求都强求唔到。反正我钟意揸车，所以咪去考的士牌，兼职做的士司机。」彭翔翎最高锋试过一日收入高达2千元，亦被封「最靓的士司机」，不过做女司机并不容易，彭翔翎主要揸清晨更的彭翔翎坐到腰骨及臀部疼痛，找地方去厕所及吃饭都不容易，但她当的士司机也可体验生活，尤其对一些长者难截的士感受最深，所以她特意专门接载这群长者。

彭翔翎扮演「红衣女鬼」令人感好奇

彭翔翎曾曾参加由《Yes!》杂志举办的《第十二届全港校花校草选举2008》并进入最后四强，同届参赛者还有钟晴及苏皓儿，到了2018年艺训班毕业后加入TVB，多年来拍过不少剧集，曾参演《爱·回家之开心速递》、《解决师》、《法证先锋IV》、《迷网》、《踩过界II》及《破毒强人》等多套剧集，不过闲角居多。其后有份参与梁思浩主持的灵异节目《直播灵接触》，扮演「红衣女鬼」时加插动作增加气氛，结果令不少观众都对其身份感好奇，大赞女鬼表现够晒专业认真，甚至又会为她抱不平，为何辛苦演出在片尾亦没有名字，最后梁思浩在节目完结夕，安排彭翔翎「还阳」，接替放假的黄紫恩担任主持。

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