钟嘉欣闻杨思琦遭欺凌：社会一定有呢啲嘢  自爆曾受委屈 谈夏雨被指吻戏伸脷力撑前辈

现年42岁的钟嘉欣（Linda）昨日出席公开活动，期间成为传媒追访焦点。早前杨思琦在HOY TV节目《九运会客室》中，大爆当年拍摄TVB剧集时曾遭同剧演员欺凌，事件引起网民热烈讨论。当年曾与杨思琦一同拍摄《人生马戏团》并共历惊险事件的钟嘉欣，被问到做新人时有否遇过前辈欺凌，她大方分享了当年的心路历程，亦回应了近日关于前辈夏雨的拍摄风波。

钟嘉欣曾因难听说话回家流泪

谈及杨思琦的欺凌事件，钟嘉欣坦言自己当年性格非常内向，甚至形容自己有点「自闭」。她笑言：「我以前好怕丑，我系一个人都唔倾偈，点下头我都唔会倾，所以我冇机会去建立任何关系。」正因如此，她表示印象中没有经历过明显的欺凌行为。不过，她亦明白社会上难免有复杂的人际关系，指「出嚟社会一定有呢啲嘢」，并自爆当年也曾受过委屈：「我试过有人讲过啲好难听嘅说话畀我听，我有喊过㗎，不过我系返屋企喊⋯⋯但系过咗就算啰。」

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钟嘉欣谈杨思琦遭欺凌

提到昔日拍档杨思琦，钟嘉欣对她赞誉有加，并表示理解对方为何时隔廿多年才重提旧事。Linda大赞对方：「我识嘅思琦系一个好单纯、好Sweet嘅女仔，同埋好顾家、好爱屋企。」她认为思琦应该与自己一样，很多事情当下「过咗就算」，只是现时回想才讲出来。

钟嘉欣力撑夏雨拍戏有火

除了杨思琦风波，近日有传闻指前辈夏雨当年与高妙思拍摄接吻戏时，曾临时加戏「伸脷」（舌吻）。曾与夏雨在剧集中饰演父女的钟嘉欣，听到此事时显得相当诧异，并立刻为「爸爸」护航：「夏雨㖞！爸爸系一个好直、心好温暖嘅人嚟㗎！」

钟嘉欣不信夏雨「攞着数」

钟嘉欣坚信夏雨对演艺工作充满热诚与认真，绝不会为「攞着数」而故意占女演员便宜。她解释道：「佢伸脷？会唔会系剧情需要咋？爸爸唔会咁㗎，佢好为个戏，你feel到佢一入厂𠮶种energy，佢系有火㗎，𠮶种火系热爱工作、投入得滞！」至于自己有否遇过对手临时加亲热戏，她表示未曾遇过，但坦言拍摄床上戏时的确需要保护自己。Linda更体贴地指出，其实拍摄这类亲密戏份时，男演员的心理压力往往比女演员更大，因为他们会很担心稍有不慎会令女方感到难受或误会。

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