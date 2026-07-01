桥本爱拍戏遭性骚扰爆喊 57岁佐藤二朗加戏卷「咸猪手」丑闻 斥拍档不该接夫妻戏

日本性格男星佐藤二朗最近与人气女星桥本爱合作富士电视台新剧《夫妇别姓刑事》，剧集刚于6月底播出大结局。但今日（1日）却惊爆风波，有指57岁的佐藤二朗在拍摄期间，涉嫌对30岁的桥本爱「咸猪手」性骚扰，遭到监制警告后，佐藤二朗两度硬闯桥本爱的休息室，事件曝光后在网上引起关注。

佐藤二朗即兴演出摸桥本爱

据日媒《周刊文春》报道，事件起因于剧集拍摄初期。曾参演《勇者义彦》、真人版《银魂》的佐藤二朗，在未经桥本爱的同意下，多次在拍摄时擅自增加亲密肢体接触，甚至在即兴演出时，用双手抚摸桥本爱的脸颊。由于桥本爱曾有过不愉快的被骚扰经历，因此在接拍《夫妇别姓刑事》前，已向富士电视台提出限制身体接触的要求，但佐藤二朗对桥本爱的要求并不知情。

相关阅读：国分太一开记招洒泪道歉 认性骚扰女工作人员 反控NTV逼供令事业尽毁

相关阅读：44岁男星疑被翻出私人社交帐号 藏裸照、性交片及自拍用性玩具 日前涉性侵男子被捕

佐藤二朗之后收到监制的委婉提醒后，未有反省，而且态度变得更恶劣。报道指，佐藤二朗曾先后两次强行闯入桥本爱的休息室，佐藤二朗在第一次质问桥本爱关于身体接触的限制，当场吓喊桥本爱。而佐藤二朗睇完首集完成片后，二度硬闯录影厂的休息室，对桥本爱痛斥：「如果有这种限制，就不该接夫妻角色！」甚至指桥本爱「不应该做演员」，令桥本爱崩溃爆喊。

桥本爱遭佐藤二朗言语恐吓

由于桥本爱受到佐藤二朗言语恐吓，在两度被拍档硬闯休息室后，桥本爱出现身心不适的状况，迫不得已取消剧集宣传，并缺席部分拍摄。桥本爱所属事务所态度强硬，要求电视台必须立即改善拍摄环境。

相关阅读：61岁男星惊爆拍节目被性侵 遭壮汉压枱上：我的屁股被弄了 同事冷眼旁观 「过程」被播出极气愤

富士电视台之后委托外部律师展开独立调查，最终认定佐藤二朗的言行，已构成严重的骚扰行为，并正式向其事务所发出警告。为防止事件恶化，并确保拍摄能顺利完成，电视台高层甚至作出轮班，轮流驻守拍摄现场进行「监场」防范。

佐藤二朗认触碰下巴否认性骚扰

事件曝光后，佐藤二朗所属的事务所已作出回应，发言人承认佐藤二朗在拍摄时确实曾触碰桥本爱的下巴，亦承认曾私下前往休息室与桥本爱对话，但坚称佐藤二朗的出发点只是为「消除拍档之间的隔阂」，极力否认其言行构成性骚扰。