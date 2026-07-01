美斯与汤姆贺伦合体食正世界杯热潮 球王英语对白掀热议 曾后悔冇学好英文丨蜘蛛侠英雄重生

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）近来第六次征战世界杯，成为全球球迷的讨论焦点，大众密切关注他能否带领阿根廷再次举起大力神杯。在全球陷入世界杯热潮之际，即将于7月30日上映的Marvel超级英雄大片《蜘蛛侠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）为球迷带来大惊喜！电影官方于昨日（6月30日）公开最新宣传片，破天荒找来美斯与「蜘蛛侠」汤姆贺伦（Tom Holland）世纪合体，影片在各大社交平台及YouTube上架后，瞬间引发网民热烈讨论！

美斯以母语拍《蜘蛛侠》宣传片

在这段引起全球热议的《蜘蛛侠》宣传片中，美斯与汤姆贺伦展现出跨界别的火花。不过，网民却将焦点放在美斯说对白所用的语言上。片中的美斯几乎全程以母语西班牙文拍摄，除了讲出一句「Spider-Man」之外，便没有再说其他英文，引来网民纷纷留言笑指：「证明如果你是梅西（美斯）是不需要学英文的」、「实力的最高境界就是全世界都要听你的语言」。

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美斯后悔小时候没学好英文

虽然网民笑称球王不需要学英文，但现实中，美斯却曾为此感到十分遗憾。这位39岁的阿根廷球星今年初接受网上节目《Miro de Atras》访问时，曾大谈人生经历，更坦承小时候没有好好学习英文，是他「人生最后悔的其中一件事」。

美斯忆述童年时读书成绩并不理想，在阿根廷读到8年级（约等同香港中一）时经常迟到，而且无心向学。其后他远赴巴塞隆拿，在著名的拉马西亚青训营受训，虽然与其他青年军成员一起读书，却错失了学好英文的黄金机会。他感慨地表示：「后来我遇到一些重要人物，想和他们聊天、交流，却发现自己表达受限，会觉得很无知，亦慨叹自己很蠢，童年浪费了很多时间。」

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美斯寄语3名儿子努力装备自己

正因为亲身经历过语言不通的挫折，美斯现时非常重视下一代的教育。育有3名儿子的他认为，虽然足球能够传递优良的价值观，让人认识世界各地、扩阔视野，但「读书始终是最重要」。他以此寄语三名爱子：「我对孩子们说，要好好读书，要接受良好的教育。叫他们好好珍惜眼前，努力装备自己，千万不要像我当年那样。」