刘若英依约重返高雄巨蛋开唱 新歌《你从春天走来》唱出飞行意义

「文艺天后」刘若英（奶茶）2023年携着《飞行日》巡回演唱会首度在高雄巨蛋开唱，当时她承诺歌迷会再来开骚。现在，刘若英依约带着《飞行日》归来，将在9月12日以《飞行日》4.0版重返高雄巨蛋，同时刘若英也献上2026年最新单曲《你从春天走来》，该曲由汪苏泷为她量身打造。《飞行日》巡回演唱会高雄巨蛋门票，7月18日全面开卖。





刘若英时隔3年再返高雄

《飞行日》历时4年，飞行世界3大洲53城市，缔造四面台演唱会全新标竿，第111场的飞行来到高雄，360度解构旋转舞台、飞天鲸鱼、五米高巨熊、腾空纸飞机、三维矩阵巨型立方晶体LED、12名艺术舞者全都齐聚，只为让歌迷感受更全面的刘若英。距离上回来到高雄开唱，时隔3年，她对歌迷的热情念念不忘，她说：「上一次高雄给我的热情，我一直都放在心里，从来没有忘记。终于，又能回到高雄，再唱一次给你们听！」

刘若英新歌MV纽约取景拍摄

时隔近4年，刘若英也献声最新个人单曲《你从春天走来》，由汪苏泷作词作曲，新曲MV正是在春天的纽约拍摄，由知名导演木瓜携手纽约制作团队至美国取景，场景囊括多处著名景点，拍摄正值演唱会美国三城演出空档，也仿佛做了一趟密集的纽约城市游历。导演并以诗人Emily Dickinson「希望是长著羽毛的东西」一句诗句为主题来架构影像，呼应了奶茶长久飞行的追寻和意义，MV画面结合了两大艺术作品，一个是Artechouse数位艺术馆迷幻的沉浸式投影，充满欢乐的奇幻气息，另一个则是结尾采用了以色列艺术家Hana Katoba一幅名为《Ocean Blooms & Fragile》画作，结合了《飞行日》飞翔的概念，更巧妙呼应了汪苏泷歌词「全世界的花儿都盛开」、「最美好的词汇，我想叫做自由自在！」新曲《你从春天走来》已于数位上架。