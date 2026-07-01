张达利艺术展演绎斜杠哲学 8大作品既富深意又接地气

「PONG!」一个响亮的拟声词，搭配一抹抢眼的红，浓缩了艺术家张达利跨越设计与艺术的创作核心。逾40年的「斜杠人生」，他在两者之间游走自如，逐步建构出属于自己的视觉语言。于深圳市当代艺术与城市规划馆举行的《PONG!张达利艺术展》，正是这份创作历程的缩影。张达利直言，希望观众能在展场中感受艺术的纯粹——简单直接，不分高低。 撰文｜多莉

问到展览的两大核心，用「PONG!」以及红色作为基调，张达利介绍道每一个展品和元素都可以多重解读。「PONG!」除了代表着开心快乐外，更是一个爆炸的拟声词，贯彻他的职业生涯，「我作为一个设计师，来深圳已经40年，见证了蛇口的第一炮，这个拟声词对我来说意义重大。」而选择红色作为主题，则是为了呈现东方红独有的韵味。

红色塔代表发展成长

甫走进展场，四处摆放的红色塔《生长》，同样有多重解读。「可以理解为祈福塔，表达对生活有美好愿景；亦可解读为城市里雨后春笋般拔地而起的高楼，表达出深圳的高楼林立。」由于展览横跨3个楼层，张达利在每层楼梯口各放置一个《生长》，他笑言这是一种鼓励。他视每一层为一个小山顶，扶手位置的红线既是观展路线，也将不同楼层串联起来，而《生长》则带来「行山登顶」的感觉，让观众在上下楼梯的过程中，多一点趣味。

跳进红色汪洋

而是次展览中最瞩目的无疑是波波池作品《海》，他希望可以打造一个无论是大人或者小朋友都可以享受的「红色汪洋」，观众站在「跳水板」，必须通过跳入这一个动作，真正进入作品的内部，在腾空、堕落、失衡与再度站稳的过程中，感受视觉上红色的冲击，以及绒毛和塑胶波的触感外，观众更可以在跳入波波池时踩到「吱吱波」，传出的声音则是一个意外惊喜，在玩乐中体验三重享受。为了提升参与感，张达利更为观众带来小礼物，参观者可以在波波池中带走心仪的塑胶波，只盼为观众打造一个快乐的参展时光，更有纪念品可以带走。

而作品《声音》更是还原了深圳容纳五湖四海文化的特色，用多个红色幕帘包围的密闭空间，内里设有开放咪高峰及声音处理器，观众可以走进这个「私人空间」说话，系统会将其处理成不同的声线以及方言，就正如大家在深圳会遇到形形色色的人一样。

力求雅俗共赏

张达利透露，为了是次艺术展，他筹备了足足3年，过程不断推翻方案，更为两馆这个场地度身订造不少的作品，包括幕布作品《开幕》的尺寸大小，是按照两馆的楼高去订制。除此之外，他举例指《海》这个作品原本的尺寸是更长更阔，但是基于造价成本以及视觉效果上的考量，并确保不会影响到同时容纳10多位观众的沉浸式体验之下，发挥以往在设计行业的积累，将池子压缩，淋漓尽致地展现公共空间的能力。

虽然展览只围绕着2大元素，但张达利致力用普通的物品为观众带来意想不到以及新奇的感觉，达到雅俗共赏的境界，作品要够「接地气」同样也要有其含义，「用普通的东西，传达出不一样的感受，才是好的艺术品；如果是一个观众没有甚么体验，那我的作品就没有意义，也不应该收门票钱，要让大家觉得花钱了，也是物有所值。」《PONG!张达利艺术展》在深圳两馆展出至7月31日，静候大家欣赏张达利的艺术以及设计生涯的浓缩。

