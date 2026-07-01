王郑浚仁首办音乐会：香港系我福地 《中声》兄弟赵浚承、萧伟伦力挺

「海豚音王子」王郑浚仁（Rax）首办个人音乐会《Rax & Fans Music Live》。是次特别之处是，Rax在同日连办两场音乐会兼见面会，是为体力大考验，Rax笑说：「放心！能够见到大家就给予我满满的动力！」Rax以其首支单曲《我就是舞台》揭开序幕，紧接一口气唱《伤心的人别听慢歌》、《风的季节》。Rax感谢乐迷到场支持，又表示能够在香港举办首个个人音乐会特别兴奋，坦言是梦想成真，虽然要经常在香港与马来西亚两地往返，但他很享受与乐迷交流及分享自己的音乐。随后Rax唱出一系列经典歌。

王郑浚仁妈咪、细姨捧场

Rax说：「头先唱咗好多妈咪、细姨钟意嘅歌，佢哋今日都有嚟，同埋香港真系我嘅福地，畀咗好多嘢我，实在有太多太多好好嘅人。以下呢位都系，我哋喺《中年好声音3》认识，请大家畀啲掌声我呢位好朋友。」然后，好兄弟萧伟伦（Alan）惊喜登场，与Rax合唱《难为正邪定分界》。Alan欣赏Rax每场演出带同母亲出席，说时不禁感触，眼湿湿：「你真系好好，做咗我想做嘅嘢，多谢Rax畀我喺香港嘅舞台唱歌。」Rax即拍拍好兄弟的膊头，表示：「你妈咪都喺天上面为你感动同骄傲！」

3子唱谭咏麟《爱情陷阱》

接着，他们介绍另一位好兄弟赵浚承（Gary）出场，Rax笑称：「佢系我哋《中年好声音3》嘅颜值担当，同埋恭喜Gary有新剧拍，佢入咗《爱．回家之三代同堂》啦！」两人合唱超人气的高难度歌曲《我不会唱歌》，Rax形容：「我好似唔可以同其他人唱呢首歌啦，点算？」Gary即鬼马拖住Rax手仔，甜蜜满泻。最后三人合体送上兄弟情浓的《真心英雄》，及校长谭咏麟的经典作《爱情陷阱》。

王郑浚仁感激「小海豚」

2024年，Rax透过《中年好声音3》广为香港乐迷认识，因此他特意制作「中年好声音 Medley」，重温他的参赛作品，感谢乐迷支持、鼓励。音乐会尾声，Rax送上《同花顺》及新歌《爱上平凡的我》，他说：「中午场时，乐迷制作咗一段片畀我，一幕幕回顾过去点滴，我好感动，冇小海豚（Fans）就冇我，呢首《爱上平凡的我》系我特意送畀小海豚嘅。」