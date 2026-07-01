风林火山丨寰宇数码娱乐突急停发行协议 传麦浚龙计划推加长版 网民反应两极：唔觉得需要收藏

麦浚龙（Juno）执导、耗资四亿大作的电影《风林火山》酝酿八年终于在2025年10月上映，这套电影从开拍到上映，惹来不少是非争议，开画时观众评价两极，不少人认为剧情非常混乱，质疑麦浚龙的导演功力浪费了金城武、刘青云、梁家辉、古天乐等强大演员阵容，但最后《风林火山》在《第四十四届香港电影金像奖》夺得8个大奖成为大赢家。,

有指《风林火山》在今年推出影音产品，不过负责影碟发行的寰宇数码娱乐日前突向商户发通知，称「与《风林火山》达成协议，电影 《风林火山》影碟的发行计划已经取消。特此通知所有门市及相关公司取消，此消息适用于所有客户，请各位客户知悉该影片之发行。」有网民还发现电影原定7月4日晚上10点在NowTV爆谷台首播的安排亦已取消，改为《毒舌大状》。

相关阅读：风林火山丨金城武8年前预言剧本拍唔完：不应该是一部电影 传麦浚龙迫替身「真吊颈」入院激嬲任贤齐

麦浚龙方面仍未有任何回应

其实早在今年5月，寰宇曾表示「《风林火山》影碟发行延期通知，由麦浚龙执导的电影 《风林火山 (Sons of the Neon Night)》，因封面及相关设计尚未完成审批，DVD / Blu-ray 发行未能如期推出。待确定新发行日期后，将会再作公布，敬请留意。」想不到事阿隔个多月，寰宇宣布取消发行计划，事件发展至今，麦浚龙方面仍未有任何回应，但已有网民开po讨论，有人说：「取消发行即系咩意思？ 冇得睇？ 冇碟出吗？」、「求其放上Netflix畀人随便轮算啦，虽然我都有入入场支持，但系我个人唔觉得需要收藏啰。」、「但也有可能冇人接手唔出吧！或者找人坚出九小时版吧如果真系有的话。」

传麦浚龙另有计划想推出加长版

有传今次取消发行，是因麦浚龙另有计划，甚至有传想推出加长版。有传媒曾向寰宇公司老板林小明了解，林小明只说：「片主话唔出，问返佢哋好啲。」《风林》监制之一禤嘉珍直言昨日才知悉，因不在港要先了解一下再作回应。麦浚龙曾于金像奖颁奖礼后台受访时，都提到有可以拍摄《风》片外传或系列故事，还指自己早已看过一个约5个半小时的长版电影，不排除有机会在戏院或串流平台上映，著名剪接师黄海亦曾透露剧组手头上有一个 6 小时的母片素材版本，但这个版本因片长与送审限制，基本上不会安排公映，正因为此，外界盛传麦浚龙正为推出「加长版」作准备。

相关阅读：风林火山丨麦浚龙「冷处理」酝酿八年巨作 神隐不搞首映兼零宣传 靠演员自行谷新片？