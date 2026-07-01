《哈利波特》黑巫师Michael Byrne离世享年82岁 家属证实拒透死因 一代经典反派角色成绝响

曾在《哈利波特：死神的圣物I》演出黑巫师葛林戴华德（Gellert Grindelwald）的英国资深演员Michael Byrne，惊传已于6月20日辞世，享年82岁。Michael Byrne的家人已经向传媒悲痛证实这项消息，不过确切的死因与过世地点，家属选择低调不愿多作透露，留给全球影迷无限的惋惜。

Michael Byrne在60年代初期出道

Michael Byrne在晚年时期深居简出，有指他的前妻Carol Nimmons在Michael Byrne生命最后阶段悉心照料，Michael Byrne身后留下两名女儿与三名孙子女。Michael Byrne在60年代初期便以电视影集出道，他那极具辨识度的演技，即使多半担任配角，总能在电影中留下难以磨灭的印象，这些经典角色，将会永远存在于全球影迷的记忆之中。

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Michael Byrne演艺生命充满传奇色彩

Michael Byrne的演艺生命不仅长寿，更是充满传奇色彩，他的演出横跨电影、电视与舞台剧，参与过不少知名作品，包括《凶兆》、《六壮士》、《新铁金刚之明日帝国》等片。在年卖座大片《圣战奇兵》中，Michael Byrne饰演冷酷无情的纳粹军官，冷酷形象令影迷印象深刻，最终大战的震撼结局，至今仍是许多影迷心中的经典场面。此外，他在1995年史诗巨片《英雄本色》中，极具张力的演出让他获得高度关注。而在2010年的《哈利波特：死神的圣物I》中，Michael Byrne饰演年迈的黑巫师葛林戴华德（Gellert Grindelwald），精湛演技再次征服全球观众。