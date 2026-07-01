Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《哈利波特》黑巫师Michael Byrne离世享年82岁 家属证实拒透死因 一代经典反派角色成绝响

影视圈
更新时间：11:25 2026-07-01 HKT
发布时间：11:25 2026-07-01 HKT

曾在《哈利波特：死神的圣物I》演出黑巫师葛林戴华德（Gellert Grindelwald）的英国资深演员Michael Byrne，惊传已于6月20日辞世，享年82岁。Michael Byrne的家人已经向传媒悲痛证实这项消息，不过确切的死因与过世地点，家属选择低调不愿多作透露，留给全球影迷无限的惋惜。

Michael Byrne在60年代初期出道

Michael Byrne在晚年时期深居简出，有指他的前妻Carol Nimmons在Michael Byrne生命最后阶段悉心照料，Michael Byrne身后留下两名女儿与三名孙子女。Michael Byrne在60年代初期便以电视影集出道，他那极具辨识度的演技，即使多半担任配角，总能在电影中留下难以磨灭的印象，这些经典角色，将会永远存在于全球影迷的记忆之中。

相关阅读：《捉鬼敢死队》Jennifer Runyon不敌癌魔 在家人陪伴下离世享年65岁

Michael Byrne演艺生命充满传奇色彩

Michael Byrne的演艺生命不仅长寿，更是充满传奇色彩，他的演出横跨电影、电视与舞台剧，参与过不少知名作品，包括《凶兆》、《六壮士》、《新铁金刚之明日帝国》等片。在年卖座大片《圣战奇兵》中，Michael Byrne饰演冷酷无情的纳粹军官，冷酷形象令影迷印象深刻，最终大战的震撼结局，至今仍是许多影迷心中的经典场面。此外，他在1995年史诗巨片《英雄本色》中，极具张力的演出让他获得高度关注。而在2010年的《哈利波特：死神的圣物I》中，Michael Byrne饰演年迈的黑巫师葛林戴华德（Gellert Grindelwald），精湛演技再次征服全球观众。

最Hit
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
6小时前
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-30 10:45 HKT
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
生活百科
18小时前
根德园幼稚园今日正式停办 拥有60年历史培育3万名校友 家长感叹：一个时代的终结
亲子
15小时前
回归29周年︱特区政府庆祝酒会 黎家盈惊喜现身 于太空展示区旗：祝愿香港更繁荣稳定
04:01
回归29周年︱特区政府庆祝酒会 黎家盈惊喜现身 于太空展示区旗：祝愿香港更繁荣稳定
政情
3小时前
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
生活百科
19小时前
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
2026-06-29 20:44 HKT
WhatsApp重大私隐更新｜新增「用户名」无电话号码都可对话！即睇2步预先登记抢名教学
WhatsApp重大私隐更新｜新增「用户名」无电话号码都可对话！即睇4步预先登记抢名教学
生活百科
23小时前
「播音皇帝」李我遗孀潇湘激罕曝光 97岁生日真实状态令人赞叹 鹣鲽情深昔为爱同住护老院相扶持
「播音皇帝」李我遗孀潇湘激罕曝光 97岁生日真实状态令人赞叹 鹣鲽情深昔为爱同住护老院相扶持
影视圈
3小时前
必抢$88任食片皮鸭+点心放题！180分钟叹即制小菜招牌点心 再送原只鲍鱼佛跳墙灌汤饺
必抢$88任食片皮鸭+点心放题！180分钟叹即制小菜招牌点心 再送原只鲍鱼佛跳墙灌汤饺
饮食
17小时前