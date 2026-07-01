Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卢慧敏当歌手两年恨做户外音乐会 自爆与「同年龄男偶像」梦幻合作：超级钟意佢

影视圈
更新时间：06:00 2026-07-01 HKT
发布时间：06:00 2026-07-01 HKT

卢慧敏(Amy)昨晚为香港麦当劳《SUCH A Goooood Morning To Night Music Party》演出。虽然卢慧敏已经推出了唱片，也曾举行过音乐会及在商场演唱，但她还觉得歌手的路还有很远，需要慢慢前行，她以往在公司举办的户外音乐会中，有机会在台上唱两首歌，完骚后觉得有种「不够喉」的感觉，因此非常渴望能亲自在户外举行一场音乐会：「当歌手另一件很想做到的事，就是获邀担任演唱会嘉宾。（最希望被那位歌手邀请？）真的拣不到，近日我跟其中一位偶像合作了，但仍未播出，对方是一位男士，年龄跟我差不多大，我真的超级钟意他，这次可说是梦想成真。」

卢慧敏赴纽约被移民局误会是球迷

卢慧敏表示，今年没有观看世界杯赛事，被问到是否因为没有人陪？她尴尬地说：「是我不陪妈妈看，妈妈也没有看，因为时差问题。」她更透露，前几天到纽约时，入境时被移民局问是否来看世界杯？她却回答自己是来看展览的。

卢慧敏踏入第二年自觉不再新人

此外，加入乐坛后踏进第二年的她表示，自己不再是新人，所以要更加努力，今年想继续推出新歌，也有很多概念，但却想慢慢消化后才推出，否则怕自己会滑牙。

最Hit
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
20小时前
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
生活百科
13小时前
TVB高层乐易玲67岁生日许愿帮艺人赚大钱 预告黄宗泽领军贺岁片点名刘颖旋好耀眼
06:49
TVB高层乐易玲67岁生日许愿帮艺人赚大钱 预告黄宗泽领军贺岁片点名刘颖旋好耀眼
影视圈
8小时前
六合彩｜头奖$3900万今晚搅珠 即睇近期30期最幸运号码
六合彩｜头奖$3900万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
10小时前
必抢$88任食片皮鸭+点心放题！180分钟叹即制小菜招牌点心 再送原只鲍鱼佛跳墙灌汤饺
必抢$88任食片皮鸭+点心放题！180分钟叹即制小菜招牌点心 再送原只鲍鱼佛跳墙灌汤饺
饮食
13小时前
黄家驹逝世33年丨黄贯中痛忆青春定格像刀割那么痛 唯一旧爱林楚麒终极现身
黄家驹逝世33年丨黄贯中痛忆青春定格像刀割那么痛 唯一旧爱林楚麒终极现身
影视圈
14小时前
授勋2026｜陈健波、刘遵义、林广兆3人膺大紫荆勋章 卢煜明、陈克勤等8人获金紫荆
授勋2026｜陈健波、刘遵义、林广兆3人膺大紫荆勋章 卢煜明、陈克勤等8人获金紫荆
政情
7小时前
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
生活百科
15小时前
蔡一凤败诉需付讼费。资料图片
蔡一凤入禀追赵薇前夫黄有龙1亿中介费 高院裁定败诉需付讼费
社会
16小时前
WhatsApp重大私隐更新｜新增「用户名」无电话号码都可对话！即睇2步预先登记抢名教学
WhatsApp重大私隐更新｜新增「用户名」无电话号码都可对话！即睇4步预先登记抢名教学
生活百科
18小时前