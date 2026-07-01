卢慧敏当歌手两年恨做户外音乐会 自爆与「同年龄男偶像」梦幻合作：超级钟意佢

卢慧敏(Amy)昨晚为香港麦当劳《SUCH A Goooood Morning To Night Music Party》演出。虽然卢慧敏已经推出了唱片，也曾举行过音乐会及在商场演唱，但她还觉得歌手的路还有很远，需要慢慢前行，她以往在公司举办的户外音乐会中，有机会在台上唱两首歌，完骚后觉得有种「不够喉」的感觉，因此非常渴望能亲自在户外举行一场音乐会：「当歌手另一件很想做到的事，就是获邀担任演唱会嘉宾。（最希望被那位歌手邀请？）真的拣不到，近日我跟其中一位偶像合作了，但仍未播出，对方是一位男士，年龄跟我差不多大，我真的超级钟意他，这次可说是梦想成真。」

卢慧敏赴纽约被移民局误会是球迷

卢慧敏表示，今年没有观看世界杯赛事，被问到是否因为没有人陪？她尴尬地说：「是我不陪妈妈看，妈妈也没有看，因为时差问题。」她更透露，前几天到纽约时，入境时被移民局问是否来看世界杯？她却回答自己是来看展览的。

卢慧敏踏入第二年自觉不再新人

此外，加入乐坛后踏进第二年的她表示，自己不再是新人，所以要更加努力，今年想继续推出新歌，也有很多概念，但却想慢慢消化后才推出，否则怕自己会滑牙。