Marf邱彦筒澄清林家熙拒与前度吴家忻合作与她无关：尴尬正常 爆男友有赌波却懂节制

COLLAR成员邱彦筒(Marf)为香港麦当劳《SUCH A Goooood Morning To Night Music Party》压轴演出，大会还特别安排了她的全新广告片段首播，Marf落力跳唱完成演出。受访时Marf开心表示，这次合作的团队十分有默契，与她的个人要求非常贴近，团队更为她安排了特别惊喜，让她感到十分细心。

COLLAR成员中工作最多不敢当

被问到是否COLLAR中工作最多的一员？她谦称不敢当，指大家各有所忙，只是范畴不同。至于是否努力赚钱？她直言：「当然，人就要赚钱去享受生活。」

邱彦筒和男友林家熙工作行先

之前Marf表明与男友林家熙（Locker）的前度吴家忻合作也没所谓，但男友受访时表示，怕尴尬而不想跟前度合作，问到是否你不许他与前度合作？Marf否定说：「不是呀，尴尬也是正常，赖落我身上，这真的不关我事。相信大家都是工作行先，大家问到他，他都是照答，真的与我无关。」

邱彦筒冇赌波习惯

问到有否与男友一起看世界杯？她表示睇了巴西队对日本队，但太夜不可每场追看，她表明自己没有赌波习惯，却爆男友有赌波，有赢有输，但也觉得他拿捏得很好，赢几多玩几多，适可而止及根据自己能力去做。

COLLAR年尾将推团歌今年未必有团综

她透露，近日COLLAR成员各有各忙，少有聚会，大家忙着拍摄公司的直播节目《8点直落VIURIETY》，所以每次都是在拍摄时见面。被问到有否关心队友Day（许轶）外婆离世后的心情？Marf指Day近日很努力练习，之后将准备新歌，其他成员的solo也在筹备中，COLLAR亦将推出团歌，年尾大家会经常见到她们。至于今年会否拍团综？她表示今年未必，但大家好希望下年有，因为大家都觉得拍综艺是最好的聚脚点。