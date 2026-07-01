康堤穿半透视装处女演商场骚获黄泽林撑场 与男友徐濠萦同框甜蜜「家庭」画面曝光 坦然面对网上负评：对自己要求高

香港麦当劳《SUCH A Goooood Morning To Night Music Party》昨晚在奥海城举行，新一代歌手康堤（Constance）、Marf(邱彦筒）、Kiri T、ROVER、Amy(卢慧敏）、The Hertz、丽英、Teddy Fan及KALAI等演出。康堤网球员男友黄泽林（Coleman）到场支持，他毫不避嫌走到观众席位置，又和康堤妈妈徐濠萦同框欣赏穿上透视装，展现性感的康堤表演。康堤演出完毕后，康堤与男友和妈妈一起看KALAI的演出。

康堤以法国之行当生日礼物

之前康堤罕有地在Instagram的限时动态上，首度公开与男友的甜蜜影片与合照，贺男友22岁生日。问她送了甚么生日礼物给寿星仔黄泽林？她即尴尬地「哗！」了一声后说：「我当去法国观看他的比赛作为礼物，因为很难有时间可以一齐去法国支持，之后顺便去玩休息，因为做完《拉阔音乐会》也要放松一下。」

康堤看男友比赛紧张到面无表情

问她可有和男友一起看世界杯？她表示一起看巴西对日本，看到很激烈，但看看下也睡着了。将来有机会也想去现场感受，尤其佩服运动员心理质素，能在那么多人面前承受巨大压力比赛：「真的很劲，所以很想到现场看，也可以见到现场气氛很好。（你好像在讲你男朋友？）他比赛我会更加紧张，我会面无表情。」

康堤和男友互相倾诉压力当情绪支柱

问到男友比赛前如何鼓励他？康堤会与他倾偈，她表示，很多时会互相倾诉彼此的的压力，大家也会有不开心，也会同时面对压力，会互相安抚。她认为某程度上要想通，因为情绪有高低起伏，最重要是大家各自专注自己的运动和唱歌事业，所以经常这样提醒对方。提到男友来现场支持，是否也当成礼物？她说：「我也不知道，他现在返了香港，（他比赛你是否尽量会去观战？）尽量会，但我也要看自己的工作安排。」

康堤坦然面对网上负评

另外，早前《拉阔音乐会》表现，网民评价好坏参半。康堤表示会看负评，因为知道自己未做到最好：「如果见到一些评论能帮我进步，也会鼓励我做得更好。我知道当晚表现未如理想，自己的技巧暂时也未到任何歌都能唱好。（会否不开心？）见到负评有时会不开心，但不会想不通，因为我对自己很严厉、要求很高，所以自己已很严厉之下再看到评论，一定会不开心，但之后会继续练习、继续进步，继续学唱歌便会有信心。」她亦说一定会与男友分享不开心。

陈奕迅寄语：多现场演出自然学到嘢

对于第一次做商场演唱活动的Constance表示，每次现场演出都会紧张，所以要多做现场表演。今次感觉很特别，因为途人路过也会停下来听她唱歌。她透露父亲陈奕迅以往也经常演出商场活动，问到父亲可有提点，她说：「他没有特别讲，只说多些现场演出会学到很多，所以一有现场演出便要去做。」