非份之罪丨剧情神似「Save Lily」？吴启华演「魔鬼父亲」 禁锢亲女改编自2015年真事

TVB另类写实剧集《非份之罪》已于周一（6月29日）晚上在翡翠台首播，剧集由六个单元故事构成，首个播出的故事《无脸女尸》由相隔11年重返TVB拍剧的吴启华打头阵登场，虽然吴启华再披上白袍回归，令联想起他在《妙手仁心》的角色「程至美」，不过这次他是饰演妇产科医生「康力」。随著剧情推进，吴启华将会展露令人毛骨悚然的阴暗面，甚至有许多歇斯底里、情绪崩溃的癫狂演出，彻底颠覆以往在其他经典剧集的正直形象，连监制王心慰都预告将有更精彩演出。

「无脸女尸」剧情神似「Save Lily」？

除了吴启华的「双面人」演出引起讨论外，「无脸女尸」的故事同样有争议。故事的讲述太太白美雅（贝安琪 饰）在家诞下大女康嘉岚（戴祖仪 饰）和细女康嘉仪（游嘉欣 饰），两名女儿在没有身份证的情况下，无法正常上学，在「豪宅笼牢」内「隐形」生活多年，有网民惊讶与近月闹得满城风雨的「非常父母」曾先生及关小姐的「Save Lily」事件高度雷同，但事实上「无脸女尸」的故事改编自2015年浅水湾无证混血少女堕楼悲剧，一切只不过是巧合。

相关阅读：非份之罪｜吴启华再披白袍零老态 程至美变身「魔鬼严父」癫狂手段预告陆续有来

「无脸女尸」剧情改编自「无证英菲混血少女堕楼案」

《非份之罪》早于3年前开拍，「无脸女尸」改编自一宗发生在2015年的「无证英菲混血少女堕楼案」，当时一名15岁英菲混血少女从香港浅水湾豪宅寓所高处堕下身亡。警方调查死因时，发现死者及其14岁的胞妹从未申领出世纸、身份证，也从未正式入学读书。死者的父亲为英籍保险顾问高层，母亲为菲律宾籍的前家庭佣工，两人在港同居多年，但并未正式注册结婚。

据报道指死者母亲雇佣合约结束，未有返回菲律宾，逾期留港与死者父亲同居，之后诞下两名女儿。男方为免太太逾期居留一事「穿煲」，一直未为两名女儿办理出生登记，亦没有安排她们入读本港学校，只安排私人补习，甚至让她们学习马术。有指长女因身份问题不能离港而郁结不欢，于是在南区豪宅十九楼一跃而下离世。当年的报道亦提到死者母亲在菲律宾有老公，虽然对方有外遇及酗酒，奈何菲律宾受宗教规限，须双方同意才可离婚，故直至2014年对方去世后，死者母亲才有机会结婚。他们的幼女亦撰写求情信，赞两人是「最佳父母」的典范，旁人因不明白他们的故事而作出妄断。最后死者母亲因违反逗留条件被判监一年；而死者父亲承认教唆他人违反逗留条件，及两项未为女儿作出生登记，被判监八个月，缓刑两年。

「康力」吴启华发现「康嘉仪」游嘉欣偷走查案

昨晚（30日）《非份之罪》播出的第二集，康嘉仪（游嘉欣 饰）收到康嘉岚（戴祖仪 饰）的报平安讯息，然而，康力（吴启华 饰）怕康嘉岚在外惹事而影响家庭，决定带白美雅（贝安琪 饰）和康嘉仪母女离开香港，回到白美雅的原居地重过新生。康嘉仪成功猜中康嘉岚社交平台帐户的密码，偷走到Ken（曾展望 饰）就读的大学去找他。Ken应要求带康嘉仪见康嘉岚，怎料发现Ken是一个人渣！

今晚（1日）故事紧接韦家俊（朱敏瀚 饰）一早察觉不妥，及时赶往工厦单位救出康嘉仪。康嘉仪平安回家，康力却告知她凭无脸女尸的朱古力瘤位置，死者也许真的是康嘉岚，康嘉仪难以接受，更不想康嘉岚死得不明不白，决意要和韦家俊一起查出真凶。他们找到康嘉岚离家后入住的宾馆，查出Ken曾打伤康嘉岚及偷钱，二人推测Ken谋财害命，更将线索告诉警方并成功拘捕，深入调查后却另有发现，康嘉仪以为事件告一段落，怎料康力发现康嘉仪偷走查案，一怒之下将康嘉仪囚在房内。

相关阅读：非份之罪剧透1至5集｜吴启华贝安琪陈炜以真实案件展人性丑陋 附剧情/演员阵容懒人包

吴启华女儿变高颜值美少女：

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service