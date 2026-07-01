「播音皇帝」李我遗孀潇湘激罕曝光 97岁生日真实状态令人赞叹 鹣鲽情深昔为爱同住护老院相扶持

有「播音天后」之称的潇湘（原名何侣云）是已故「播音皇帝」李我的第二任太太，潇湘因协助李我辑录「天空小说」结缘，两人在1949年结为夫妻并育有一子李荫宗（John），婚后形影不离是圈中公认的模范夫妻。李我叔晚年生活由太太潇湘照料，其后因近年行动不便入住护理院，潇湘也陪丈夫一起入住，鹣鲽情深！

李我叔离世后太太潇湘鲜有再现身

李我叔在2021年离世，太太潇湘鲜有再现身于人前，原来潇湘一直住在护老院养老，日前谭炳文的女儿谭淑莹贴上与潇湘的合照并说：「第一代播音天后华诞，喜见97高龄的师婆潇湘#依然风趣幽默对答如流师公（李我）和妳以前总是叫我『细细个』，现在妳心中我仍然系细路女（好窝心）祝妳万寿无疆，健康如意。侄女Patty为妳打点一切，孙儿Ringo和孙媳陪伴左右。」

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97岁潇湘非常精神全程笑容满面

相中所见，97岁的潇湘非常精神，全程笑容满面，她身穿一件鲜红色的高领上衣，外面搭配一件黑底带有红色花卉图案的西装外套，色彩搭配鲜明而喜气，既时尚又不失庄重，再加上留著一头俐落的黑色短发，发型经过精心整理，给人精神饱满、时尚优雅的印象。李我原名李晚景，是个一生传奇的人物，李我曾表示改「李我」的原因是：「当时想到自己无父、无母、无兄、无弟、无妻，只有一个我，所以就改了单名一个我字。」不过在1949年前遇到潇湘后，人生就再不一样。潇湘1948年加入广州风行电台，其后与「播音皇帝」李我相识、相恋并于1949年结婚。潇湘1959年加入商业电台，原本是李我的徒弟，两人工作朝夕相对而相恋结婚，潇湘的成就不逊于丈夫，独自一人讲述「伦理小说」广播剧，声线情感细腻，深受省港澳听听众欢迎，有「伦理小说之母」及「播音皇后」的美誉。潇湘与邓寄尘等大师一样，她拥有一人分饰多角的播音神技，在没有剧本的直播室内，仅凭一张大纲就能即时模拟奶奶、小姐、小孩等不同角色的声音与语调。

潇湘原本是李我的徒弟

潇湘曾赞先夫李我才智过人，满脑子都是创作，试过半夜灵感闪现时，也会突然弹起身说：「老婆，快啲帮我记低，然后我就将佢谂到嘅诗呀，句呀，故事呀，逐一写下来，之后再重新抄喺记事本上，我们做咗咁多年夫妻，我手边永远有记事本同一枝笔，随时随地要帮佢做笔记。」潇湘和李我在1987年后相继退休享福，后来年纪逐渐大，李我行动不便，由潇湘推轮椅代步，可惜潇湘用力不当而颈椎受伤，二人最终决定一齐入护老院，方便有人照顾。潇湘曾说：「佢唔肯一个人住，所以我就陪佢一齐住，不过我有时都约朋友出去，又会多做运动，佢依家好似小朋友咁，有时我去洗手间见我唔到，就按钟问护理员我去咗边。佢年纪大，好彩脑袋清晰，其实佢身体唔错但系要卧床，唔可以外出，最多去饭堂坐坐。希望上天照顾我，我都会好好照顾自己，因为朋友话如果我先走，老公会好凄凉，所以我日日出街当做运动。」

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