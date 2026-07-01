杨洛婷为5岁仔庆生意外曝光豪宅 极长走廊玩滑板车 两旁挂满一家合照极温馨

前港姐亚军杨洛婷与乐队 Dear Jane 主音黄天翱（Tim）结婚多年，育有一对子女，一家四口生活向来温馨美满。日前杨洛婷在社交平台分享多条短片与相片，透露为庆祝儿子黄子芯5岁生日，特意悉心举办了一场盛大的「超级英雄」主题生日派对。影片中，杨洛婷不仅记录了当天的欢乐时光，更意外令他们所住的豪宅内部曝光，奢华又独特的空间设计瞬间吸引大批网民讨论。

杨洛婷豪宅走廊极长低调奢华

杨洛婷的庆生短片中，最引人注目的，莫过于豪宅内一条超长走廊。这条长廊采用纯白简约设计，空间感极强，阔落得能让小朋友在里面肆意奔跑，黄子芯甚至在内玩滑板车，大得惊人。两侧白色墙身挂满了密密麻麻、大大小小的精致相框，珍藏着一家人多年来的温馨生活照与成长点滴，在明亮的柔和灯光照射下，简直就像是一条私人时光艺术画廊，尽显低调奢华的豪门气派。

相关阅读：杨洛婷45岁生日派福利玲珑浮凸身材极吸睛 晒性感战衣险上下失守 展现冻龄白滑牛奶肌

杨洛婷打造超级英雄主题派对

当天的生日会现场更是精采，杨洛婷为了圆细仔的英雄梦可谓花尽心思。一家四口齐齐大玩 Cosplay，Tim黄天翱与杨洛婷分别化身为「美国队长」与「蜘蛛女」，女儿扮演「女蜘蛛侠」，寿星仔黄子芯则著上整套「铁甲奇侠」战衣，型格十足。派对现场除了准备了印有黄子芯名字的巨型英雄背景板，还有精致的多层英雄主题蛋糕。杨洛婷更特意请来魔术师到场为小朋友们表演魔术，令现场充满了欢笑声。

杨洛婷老公黄天翱出身富裕家庭

Tim黄天翱不仅是乐队 Dear Jane 主音，其父经营生意起家，家境非常富裕。Tim 黄天翱在11岁时便随家人移民美国，随后入读夏威夷大学主修音乐，而他的姑丈更是著名导演杜琪峰。2014年，Tim 黄天翱与杨洛婷在夏威夷举行了浪漫瞩目的婚礼，两人结婚多年恩爱如初，不时四出外游放闪大晒温馨，网民赞他们是娱乐圈中的模范夫妻。

相阅阅读：前港姐与歌手老公离奇被「公审」：乞儿夫妻 疑为悭18蚊动气 网民错重点热议「Print胸」趣事