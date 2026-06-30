麦玲玲被封内地「短剧之王」 获邀6位数卖AI肖像权 怕变三级片主角拟揾吴启华取经

明日7月1日是乐易玲67岁生日，今晚举行生日派对，麦玲玲师傅一早到场为寿星女贺寿。麦玲玲师傅笑言有一、两年未有参加乐小姐生日派对，因为在内地工作，所以事后会跟乐易玲相约吃饭补祝生日。她说：「今日都早点到，之后都离开一下，再跟老公来切蛋糕，主要系老公想来睇TVB女神、打个咭啰！」

麦玲玲拍短剧受欢迎

麦玲玲自认并非饮得之人，反而是一名「睡宝宝」养生之人，不过知道前来好多人都是饮得之人。问到预备了什么礼物给乐易玲？她笑说：「唔使㗎！禁止送礼物，每年都是跟她吃饭。」早前拍短剧《我的闺蜜千千岁》大受欢迎的麦玲玲，笑言有更多人洽谈她拍短剧，亦有人问她购买AI版权，所以要问下前辈先，对方出六位数字未知是否卖断。她说：「可能平时拍短剧，AI帮助下可以补救演技，但最担心被人拿去肖像权变成三级片，又不知什么角色影响冰清玉洁形象，都想请教吴启华，因为他卖了肖像权拍了一部短剧。」

麦玲玲想跟小生有感情线

提到她在内地被封为「短剧之王」，麦玲玲表示开心，将来都会跟邵氏当红艺人一齐拍短剧，又笑谓想跟小生有感情线，否则拍短片只能做品茶师或霸道总裁，又重申仍考虑卖肖像权，但因为太多人假冒她，今早亦有举报，现在造假非常迫真，若非行内人可能难发现内容真伪、不合逻辑。