杨玉梅蓝色战衣晒丰满上围 零赘肉火辣身材完胜少女 高强度瑜伽一身体反应惹人担心

61岁的1990年亚洲小姐季军杨玉梅，向来以其冻龄美貌及丰满身材见称，虽然已年过花甲，但岁月似乎未曾在她身上留下痕迹。近日她在社交平台分享了一段练习高难度瑜伽的影片，再次引发网民热议。影片中，杨玉梅身穿一套贴身湖水蓝色瑜伽运动服，将其零赘肉的紧致身形和澎湃上围展露无遗。只见她轻松做出「头倒立大字马」的标准动作，双腿在空中稳定地张开成一字马，核心力量与身体的柔软度惊人，完全不输年轻少女。除了惊人的体能，更展示她饱满的苹果肌和紧致的皮肤状态，但她倒立后满脸通红，网民亦担心她的年纪，身体未必能够应付高强度运动。

杨玉梅曾遭「潜规则」被扫背摸臀

然而在女神光环的背后，杨玉梅在过去的演艺生涯中，曾遭遇过「潜规则」，她忆述其中一次最惊险的经历，对方是一位认识已久的电影公司大老板。起初该老板频繁以朋友聚会为名约她吃饭，并总是指明要她坐在其身旁。在灯光明亮的餐厅中，一切看似正常，但饭局结束后，众人转场至环境昏暗的卡拉OK，该老板便开始露出真面目。他对杨玉梅动手动脚，先是将手放在她的背后不断抚摸试探，其后更大胆地轻弹她的内衣带，行为极具挑逗及侮辱性。最令她惊恐的是，对方的手更顺势向下滑，直至扫过她的臀部。杨玉梅忆述当时自己「全身绷紧、极度惊恐」， 只能借故上厕所暂时脱身，自此之后，那位大老板便再也没有找她拍过戏。

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杨玉梅转型从商建立饮食王国

杨玉梅早在2000年，演艺事业如日中天的她，便毅然淡出幕前，投身商界，在饮食业大展拳脚。凭借著过人的生意头脑与不屈不挠的毅力，她成功开创了自己的事业王国。据悉她旗下的餐厅集团至今已扩展至24间分店，业务蒸蒸日上，让她成为圈中名副其实的「隐形富婆」。

杨玉梅北上买3千呎豪宅

如今生活无忧的杨玉梅，活得越发精彩自信。她坚持自食其力的原则，不走捷径，最终迎来了事业与财富的双丰收。近日她更开心宣布加入「北上置业」的行列，并在社交平台上高调开箱自己位于内地、面积逾3,000呎的四房一厅超豪华新居。从她分享的影片中可见，新居装潢气派，空间感十足，足证其丰厚财力。

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