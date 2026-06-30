Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

回归晚会丨钟镇涛献唱《真心英雄》配航天画面 与谭咏麟原Key合唱《祝福》考牌 重逢百感交集浮现昔日画面

影视圈
更新时间：22:15 2026-06-30 HKT
发布时间：22:15 2026-06-30 HKT

钟镇涛（B哥）今晚出席回归骚，他与广东艺术职业学院合作表演，唱出 《让一切随风》及《真心英雄》，又与谭咏麟和梁汉文合唱《祝福》。钟镇涛受访时表示今日所唱的歌都是大会挑选，而唱《真心英雄》时配上航天员的一些画面，令他也觉得好感动：「个画面里面航天员真系真心英雄。」

钟镇涛与谭咏麟合唱浮现昔日画面

另外《祝福》就系同阿伦一齐大合唱，成首歌都系考牌，因为系唱原装嘅key。」B哥指虽然与阿伦觉得两个男人唱有点高不成低不就的感觉，但因为两人也身经百战，所以都不会怕，更表示因跟阿伦好久也未试过合唱，所以再唱时都有点感动，也浮现很多昔日的画面，虽然很感性，但笑言不会在台上唱到喊，至于阿伦稍后开骚，他指未知会否做嘉宾，虽然他笑言到时上台抢咪也可，但其实自己更想欣赏对方的演唱会，但因有很多内部认购，搞到自己都被cut飞。

钟镇涛巡演首选红馆

工作方面，B哥指稍后也会举行巡唱，但自己最想是在香港举行：「走匀内地、马来西亚等地方，都会觉得最钟意系香港，特别系红馆，系自己最钟意嘅场地。」

钟镇涛丁母忧强忍悲痛顶住面对

另外，B哥的101岁妈妈在本月头离世，问到他现时的状态，B哥坦言不OK：「唔开心，但唔可以成日讲住唔开心，尤其系见人，点都要顶住。」至于妈妈的丧事，他只因有细佬和其他家人帮手，所以已经安排好。

最Hit
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
11小时前
郭文贵被判囚30年，没收近9亿美元。
逃亡富商郭文贵借反共诈骗逾千人 美国法院重判监30年没收近9亿美元
即时中国
3小时前
蔡一凤败诉需付讼费。资料图片
蔡一凤入禀追赵薇前夫黄有龙1亿中介费 高院裁定败诉需付讼费
社会
7小时前
半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮
半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
社会
12小时前
麦当劳McGriddles回归！首推朱古力McGriddles/鸳鸯班戟早餐 7.1起一连3日全日供应
麦当劳McGriddles回归！首推朱古力McGriddles/鸳鸯班戟早餐 7.1起一连3日全日供应
饮食
7小时前
星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债 卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家
04:30
星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家
申诉热话
10小时前
Save Lily｜「非常父母」剖白在家分娩原因 长女离世坦言「无挂住佢」 曾生修读拯溺课程盼自食其力
Save Lily｜「非常父母」剖白在家分娩原因 长女离世坦言「无挂住佢」 曾生修读拯溺课程盼自食其力
社会
11小时前
六合彩｜头奖$3900万今晚搅珠 即睇近期30期最幸运号码
六合彩｜头奖$3900万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
50分钟前
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
2026-06-29 20:44 HKT