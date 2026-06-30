乐易玲生日会｜陈晓华朱敏瀚分手后首同场 前后脚现身零交流 异口同声称见面唔尴尬

TVB上位小生朱敏瀚在2024年被爆与港姐冠军出身的陈晓华（Hera）早前惊爆分手，朱敏瀚表示与女方没有联络：「我单身咗一段日子，但成件事系正面嘅，呢段时间更加清楚我身边好多人锡我。」陈晓华避而不谈分手一事，只称：「我同很多人都冇乜联络，冇谂咁多，工作最紧要。」

朱敏瀚陈晓华分手后首度同场

TVB高层乐易玲今晚（30日）举行生日会，不少艺人现身到贺，朱敏瀚和陈晓华惊爆分手后首度同场，但这对过气恋人前后脚到场，陈晓华与谭俊彦、梁凯晴一起到场，陈晓华不知道「朱同事」朱敏瀚先一步到场，只表示为乐易玲送上舒适、容易入睡的礼物，而谭俊彦也送上容易入睡的酒，是他多年来的习惯，为乐易玲增添收藏。

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陈晓华称逢人都会打招呼

陈晓华表示今早与谭俊彦及梁凯晴齐齐拍节目，问与「朱同事」朱敏瀚先见面会打招呼吗？她表示会，会与在场每一位打招呼：「最近开工都系同佢哋（谭俊彦、梁凯晴），见到有啲闷，哈哈！（主动打招呼？）逢人都会打招呼，系礼貌，唔会尴尬，我系开心仔。」谭俊彦即解围指首先要与乐易玲打招呼先。朱敏瀚则与张振朗一齐受访，问是否分手后首次与陈晓华同场？朱敏瀚指在5月底的节目巡礼时有同场，意指已分手一段时间，但称时间并不重要，问到见面会打招呼吗？朱敏瀚指未见到对方，他说：「会打招呼，唔会尴尬。」

朱敏瀚强调不需要描绘成敌人

朱敏瀚强调不需要描绘成敌人，问即是再见仍是朋友？朱敏瀚称：「同事！」张振朗指自己病了一段时间，可能朱敏瀚太忙不在身边一齐训练，自己一个时难免有少少病，亦少了做运动，朱敏瀚指张振朗打篮球亦受伤了，张振朗笑称：「伤咗唔使提，最重要系继续向前行，做一个有承担嘅的男人！」问一番话是否讲给朱敏瀚听？，张振朗笑言一班兄弟都会撑他，周嘉洛也会撑他。另外，被《东周刊》揭与圈外男友拍拖的海儿亦有到场，但她婉拒了访问。

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