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回归晚会丨梁汉文获特首亲点加歌添光彩 刚柔并济霸气演绎《沧海一声笑》

影视圈
更新时间：21:50 2026-06-30 HKT
发布时间：21:50 2026-06-30 HKT

梁汉文今日出席庆祝香港回归祖国29周年文艺晚会，他与香港武术联会合作唱出《沧海一声笑》及创意粤歌《待你归来》，梁汉文受访时表示很高兴可以和运动员、粤剧界人士及武术运动员，一刚一柔去表演《沧海一声笑》，觉得好有力量，好有意思。

梁汉文红馆演出分外轻松

另外他指粤剧部分就是将粤语流行曲跟粤剧穿越成为一个《白蛇传》的爱情故事，是向哥哥（张国荣）致敬的表演作品。Edmond又透露本身他只是唱一首歌，特首李家超留意到他这个骚的表演，就点唱加一首歌，因此觉得好荣幸，由于这次不是第一次参加回归骚，所以没感到好大压力，甚至因是在红馆举行所以觉得特别轻松。

梁汉文选唱《待你归来》因内地翻红

Edmond又谓选唱《待你归来》，其实是因抖音上面翻hit，有66亿人点播过，自己也开心这首歌可以翻hit，传承到广东话港乐的经典：「其实喺内地做节目都发觉广东话喺内地非常之hit，传唱度好高好犀利，Beyond当然唔使讲啦，但系其他广东话嘅歌曲作品都融入去到内地同胞嘅生活里面，咁佢哋都会即系以听广东话歌学广东话为荣咁样。」提到其好友许志安稍后将会在红馆开骚，Edmond表示不知到时会否做嘉宾，希望到时有机会以BIG FOUR上台一起玩，提到工作，Edmond指将会在香港参与拍摄一个内地平台的剧集。
 

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