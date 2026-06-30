TVB上位小生林正峰北上拍短剧日薪5位数吸金力惊人 拍裸戏「一部位」出事急召化妆师疯狂加工

31岁的TVB小生林正峰，凭台庆剧《新闻女王》中饰演暖男主播「王伟」一角后，纯情正直的形象深入民心，人气急升，更成功凭此剧打开内地市场。近年他将事业重心转移至内地，频繁北上演出多部短剧，近日林正峰在社交平台上载了在内地拍摄短剧《雾散繁花》的幕后花絮，更大爆为了剧中的一场裸戏，要化妆师帮忙画上胸肌，画面搞笑，引来网民热议。

林正峰裸身上镜画出胸肌

林正峰这段影片的焦点，莫过于为一场睡房戏份作准备的爆笑画面。因应剧情需要，他必须裸露上半身演出。为了在镜头前呈现最完美的肌肉线条，平日因工作繁忙而缺少时间健身的他，要在开拍前急召两位化妆师帮忙加工。只见他赤裸上身，任由两位化妆师手持化妆扫，在他的胸腹位置疯狂扫上深色阴影，试图以化妆技巧画出肌肉。他在片中尴尬又不失幽默地说：「太忙了，平常没有时间健身，所以才要上点手段！」影片最终见到他坐在床上，在灯光配合下，「加工」后的胸肌若隐若现，效果相当逼真。

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林正峰由朝拍到晚考验体能

除了出尽法宝拍裸戏，从林正峰分享的影片也可见，他为内地的拍摄工作可谓博到尽。影片记录了他从白天到黑夜的高强度拍摄过程，当中不乏在公园顶着30度高温穿皮褛演戏、在街头巷尾全力奔跑拍摄追逐戏的场面，甚至累到要在拍摄空档争分夺秒，随意在路边开餐医肚。他笑言拍短剧的节奏极快，有时甚至会在凌晨两三点才收到第二天的通告，对演员的体能与随机应变能力都是极大考验。

林正峰称内地短剧逾万元日薪

事实上，自开拓内地短剧市场后，林正峰的发展可谓一帆风顺，吸金力惊人。他近年接连参演了多部内地短剧，包括《地心世界》、《宛妃传》、《重回1985》等，产量极高。早前他更获内地短剧巨头「红果」青睐，在新剧《挟子邀婚》中伙拍年仅21岁的北京电影学院校花李坤怡，担正成为男主角。他曾向传媒透露，拍摄短剧的酬劳是以日薪计算，随时高达五位数一日，而内地顶流的短剧演员日薪更可达3至5万人民币，回报相当可观。

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