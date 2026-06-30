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钟嘉欣留港10日录新歌兼影海报 巡演12场后目标直踩红馆

影视圈
更新时间：21:15 2026-06-30 HKT
发布时间：21:15 2026-06-30 HKT

钟嘉欣与MIRROR成员陈卓贤（Ian）今日出席美容品牌产品发布会活动，钟嘉欣近年与丈夫及三位子女长居加拿大，受访透露特意在活动前飞抵香港，将会逗留10日，期间会灌录新歌：「我好期待首新歌，同埋影新歌海报，未来会继续专注音乐事业，做巡回演唱会，已经做到第12场，跨越超过一年。亦已经一年有出新歌，会继续系自己作曲。」希望继续透过音乐散播正能量，但内容则会保密。钟嘉欣更透露有意在香港开骚，目标能登上红馆：「希望有一日我都有机会喺红馆开演唱会！」

钟嘉欣大赞Ian谈吐成熟

在活动上首次认识Ian，钟嘉欣表示有听对方的音乐作品，大赞对方谈吐成熟淡定，希望继此前合作Edan吕爵安后，能够与Ian合作：「我要集齐晒12块镜！」

钟嘉欣子女变Rock友全因爸爸

谈到家庭生活，钟嘉欣表示子女钟情摇滚乐，全因丈夫驾驶机会较多，因此播放他钟情的摇滚，令子女变成Rock友。为了令子女欣赏自己的音乐作品，钟嘉欣愿意为他们创作快歌：「要为小朋友作一首歌，如果唔系佢哋唔睬我！佢哋都启发我好多，吸收多啲新事物，以前比较多慢歌情歌，开始要改变一下自己。」

钟嘉欣考获船牌却不懂游泳

钟嘉欣早前与子女外出露营，透露自己考获船牌，但不懂游泳：「佢哋已经超越咗我，去沙滩嘅时候我负责睇袋！佢哋就去坐水上电单车、滑水。如果我同仔女一齐学游水，我会好瘀！得我一个咁大只！」暂时未突破心理关口去学游水。
 

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