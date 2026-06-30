陈卓贤四点逻辑怒斥抄歌指控：我唔觉得要堕落到去抄袭 扬言冇晒灵感宁愿退出娱乐圈

MIRROR成员陈卓贤（Ian）与钟嘉欣今日出席美容品牌产品发布会活动，吸引数百位「Hellos」粉丝站满商场中庭数层围观，陈卓贤Ian与钟嘉欣更即场示范产品用法，并分享美容心得。陈卓贤Ian受访时透露出道后远较运动员时期注重护肤，当年就算身水身汗若肯用清水洗面已算姿整。今日在活动遇上女神钟嘉欣，笑指对方直至现在仍是心中女神，虽然初次见面只慢热地打招呼，但发觉钟嘉欣非常友善，竟表示有听自己的音乐，马上令心情放松不少。

陈卓贤九场个唱背心骚肌走唔甩

陈卓贤Ian将于7月23号起举行9场演唱会，在护肤外亦勤力健身练大只，笑言骚肌在所难免：「到时情绪一到都要嘅，观众睇得开心最紧要，但我谂背心走唔甩，最低限度啦！」陈卓贤Ian在活动重提9场演出程序各有不同，表示团队尚未决定何时公布各场主题与惊喜：「我哋未公布，亦未知到底盲盒定早一晚公布畀大家。」或会视乎乐迷意愿作出安排，但透露已开始为九晚不同演出感到紧张，上次开7场到中段已习惯流程，今次变相连开9次全新演唱会：「我同监制细荣倾完，都异口同声话『真系玩自己、好大镬』成件事真系好癫，但如果做得好又会值得嘅。」

陈卓贤直言「道不同不相为谋」

早前陈卓贤Ian卷入抄袭风波，被指新歌《那抹柔光，名为你》与独立歌手潘宇谦提前一日面世的国语歌《碎钻星球》旋律相似。陈卓贤Ian受访直接回应事件，从逻辑分析事件：「第一，我系选秀节目出道嘅艺人，大家对我有几多斤両、能力去到边，我谂应该好清楚！第二，我部电脑里面，打开任何一个文件夹都有随时出得嘅歌，不下数百首，我唔觉得要堕落到去抄袭，如果有一日我真系完全冇晒灵感、写唔到歌，我会宁愿退出娱乐圈！或者唔再写歌，做一个唱人哋歌嘅歌手，都唔会堕落到要做抄袭呢件事！抄袭喺我世界里面，永远唔会发生！第三，如果我要抄袭一个歌手，点解佢会不下一次邀请我帮佢写歌？第四，如果唔系同我合作开嘅监制，我点会有佢嘅Demo？基于以上每样逻辑分析，我睇唔出有抄袭嘅理由！」更直言与AP曾经为朋友，但交朋友讲求缘份：「道不同不相为谋。」

陈卓贤不再理会其他人事关系

目前会继续专注工作，不再理会其他人事关系：「有时做嘢唔剩系做畀人睇，个天都睇紧，我问心无愧！」希望继续透过音乐作品向乐迷传达正面讯息锦在日常中为大家带来温暖。至于电脑中几百首歌的推出时间，会否继续每月23日持续出歌，Ian笑指敬请大家期待：「真系好问题，我依家唔直指回答，但亦好似答咗咁！」

陈卓贤演唱会后拍团综

MIRROR即将开拍团综，陈卓贤Ian透露会在演唱会完成后到外地拍摄，对旅程能否休息放松感矛盾：「拍摄日程应该好紧凑，冇乜时间休息，今次应该去外地但唔讲得去边。」自己抱工作心态出发，难以与独自旅行比较，但希望旅程能安排单独住宿房间：「节目组有冇睇紧？希望系Single room，系我唯一要求！（上次与谁同房？）上次真系自己一间房，依家大家大个仔，要有返少少私人空间，养足精神应付第二日拍摄。」