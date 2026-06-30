卢瀚霆发烧后火速复工 粉红造型现身联乘主题店 神徒逼爆商场撑偶像

MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）自家品牌「ALLOVER」最近与手机壳品牌跨界合作，产品今日率先开卖。今早Anson Lo 更亲身到又一城主题店打卡，吸引大批「神徒」（粉丝暱称）到场，逼爆商场。而连日来工作马不停蹄的Anson Lo，昨晚更因体力透支发烧，他在社交网透露需要取消部分日程回家休息。

卢瀚霆马不停蹄

Anson Lo卢瀚霆近期工作排得密密麻麻，先后现身《第八届KKBOX香港风云榜》，紧接又出席活动、拍广告，同时更密锣紧鼓为本周的澳门演唱会排舞练歌。密集行程最终令Anson Lo卢瀚霆 身体响起警号，昨晚他在社交网透露突然发烧，无奈要取消原定日程，他写道：「发烧了，身体终于顶不住，勉强排完舞，最后决定还是取消唱歌堂和fitting，真的很不好意思。在家中休息一晚，希望今晚快点退烧。」而向来宠粉的Anson Lo卢瀚霆 即使抱恙也不忘提醒大家要保重身体：「你们忙之余，记住要先好好保重身体，再好好享受忙的快乐，不要让我担心，我先睡一会。」尽显暖心一面。

卢瀚霆精神现身活动

经过一晚休息后，Anson Lo卢瀚霆今早精神率先现身品牌联乘主题店打卡，现场一早已塞满前来支持的神徒，场面墟冚。为配合主题，Anson Lo 无惧炎夏，穿上粉红色冷衫配白色裤上阵，其后再换上米白色运动服，打扮有型 ，全程笑容灿烂，更不时向高层及中庭的神徒挥手派福利，似乎未有受前一晚不适影响，表现专业。

卢瀚霆分享生日愿望

而即将迎来31岁生日的Anson Lo卢瀚霆分享生日愿望：「生日愿望一定是身体健康，事关昨日(前晚)有点发烧，取消了唱歌堂与Fitting的工作，幸好休息一晚后已无大碍，更觉健康才是最大的财富，拥有良好的身体才能继续做好自己的工作，好好照顾家人，为他们提供更好的生活质素。另一个生日愿望当然是继续跟我的神徒继续心心相印地同行，迎接未来的挑战，希望接下来的每个时刻，也有神徒BB跟我互相支持、并肩而行，期待在KINGDOM澳门站跟大家玩得尽兴！」