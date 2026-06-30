TVB高层乐易玲67岁生日许愿帮艺人赚大钱 预告黄宗泽领军贺岁片点名刘颖旋好耀眼

明日7月1日是乐易玲67岁生日，今晚（6月30日）举行生日派对，除了一对宝贝仔陈衍丞（Adrian）及陈彦义（Ryan）出席外，还有不少TVB艺人到场，包括：朱千雪、麦玲玲、马贯东、李佳、刘洋、朱凯月和阮浩棕等人陆续出现，场面相当热闹。

乐易玲生日愿望想帮艺人赚多点钱

寿星女乐易玲透露生日派对主题以开心为主，由自己购思，皆因潮流太空睇过相关电影好喜欢，并没有服装主题，只要玩得开心便可以，好多同事表示收工会前来参加。谈到生日愿望，她笑说：「身体健康同身体健康啦！开心、工作顺利，所有都好，想帮艺人赚多点钱，虽然市道少一点，但大家都有工作，不过都有叮嘱艺人要练歌同体育项目参加活动。」

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乐易玲称黄宗泽将为电影主演兼担任监制

乐易玲承认最近艺人关于运动工作增加，希望大家有兴趣篮球、Pickleball等都好，都可参加公司队伍出赛凝聚团？乐易玲又特别点名指刘颖旋做篮球队长技术好又耀眼，又笑言自己都会带队出战，希望将来在港举辨这类活动。问到会否开拍更多剧集，她表示年底有五部剧集计划，亦有好多综艺节目，至于邵氏方面则有计划拍电影，其中一部电影正在写剧本，希望最快八月底开工，由黄宗泽主演兼担任监制。提到她好爱锡黄宗泽给予多机会，她指对方好畀心机，又指该片是贺岁电影望赶拍完成上映。问到正日生日如何渡过？她表示跟朋友吃饭、家人庆祝，并不会出外旅游，忙于《风华背后》后期工作。深得乐易玲爱锡的刘颖旋表示开心获对方睇得起，今日到公司派《非常日志II》周边产品，因为部剧第二周成绩比第一周好，希望跟同事分享喜悦，至于篮球队方面，颖旋早前打茂名站的比赛，对方是全男班专业球员，觉得自己透过篮球得到好多友谊。

麦玲玲自认并非饮得之人

麦玲玲师傅一早到场为寿星女乐易玲贺寿，麦玲玲师傅笑言有一、两年未有参加生日派对，因为在内地工作，所以事后会跟乐易玲相约吃饭补祝生日：「今日都早点到，之后都离开一下跟老公来切蛋糕，主要系老公想来睇TVB女神、打个咭啰！」麦玲玲自认并非饮得之人，反而是一名「睡宝宝」养生之人，不过知道前来好多人都是饮得之人。问到预备了甚么礼物给乐易玲？她笑说：「唔使㗎！禁止送礼物，每年都系同跟她吃饭。」麦玲玲早前拍短剧《我的闺蜜千千岁》大受欢迎，她笑言有更多人找她洽谈拍短剧，亦有人问她购买AI版权，所以要问下前辈先，对方出六位数字未知是否卖断，麦玲玲她说：「可能平时拍短剧AI帮助下补充演技，但系最担心畀人拎肖像权变成三级片，又唔知乜嘢角色影响冰清玉洁形象，我都想请教吴启华，因为佢卖咗肖像权拍咗一部短剧。」提到她在内地被封为「短剧之王」，麦玲玲表示开心，将来都会跟邵氏当红艺人一齐拍短剧，例如：中国饮食文化，当中会说广东话题、普通话，又笑谓想跟小生有感情线，否则只会拍短片只有品茶师或霸道总裁，又重申仍考虑卖肖像权，但因为太多人假冒她，今早亦有举报，现在造假非常逼真，若非行内人可能难发现内容真伪、不合逻辑。

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朱千雪透露腹中BB好健康正常

怀有5个月身孕到贺的朱千雪，透露腹中BB好健康正常，不过怀第二胎跟第一胎不同，第一胎时个个当她是公主，就算有家人和老公逼人迁就，但囝囝不明白好黐身，她说：「陀第一胎时是冬天，所以夏天陀B辛苦好多，虽然戒饮冻饮好耐，成日想食粒冰或饮汽水。」朱千雪指腹中BB预产期为年底，但未公布BB性别，虽则有跟两岁囝囝说他会做哥哥，但未有兄妹或兄弟慨念，亦不敢问担心弟弟或妹妹都不想要就不知甚辨。问到生完第二胎是否封肚？她笑言有两个已经好热闹，自己都需要时间修身，仍未想这个问题。

丁子朗29岁生日都想脱单

今日（30日）是丁子朗的29岁生日，身为寿星仔的他前来跟乐易玲庆生。他笑言今年是自己30岁前最后一个生日，希望可以唱歌跳舞等，后日会入剧组拍新剧，早前已试造型，会跟陈晓华和周嘉洛合作，自己的造型跟陈晓华一样少布性感：「陈晓华个角色是打女，我角色就喜欢露肉。不过最近生日好多派对食了好多蛋糕，腹肌消失了！」他笑言跟粉丝庆祝生日，但没有女生陪过生日，皆因自己是单身，都想脱单。当乐易玲送上蛋糕给他庆生，丁子朗笑言每次跟老板一齐生日，收到蛋糕吓死他。