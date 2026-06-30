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TVB高层乐易玲67岁生日派对群星拱照 麦玲玲考虑卖AI版权：唔想影响冰清玉洁形象

影视圈
更新时间：20:10 2026-06-30 HKT
发布时间：20:10 2026-06-30 HKT

明日7月1日是乐易玲67岁生日，今晚（6月30日）举行生日派对，除了一对宝贝仔陈衍丞（Adrian）及陈彦义（Ryan）出席外，还有不少TVB艺人到场，包括：朱千雪、麦玲玲、马贯东、李佳、刘洋、朱凯月和阮浩棕等人陆续出现，场面相当热闹。

麦玲玲带老公到场睇TVB女神

麦玲玲师傅一早到场为寿星女乐易玲贺寿，麦玲玲师傅笑言有一、两年未有参加生日派对，因为在内地工作，所以事后会跟乐易玲相约吃饭补祝生日：「今日都早点到，之后都离开一下跟老公来切蛋糕，主要系老公想来睇TVB女神、打个咭啰！」

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麦玲玲自认并非饮得之人

麦玲玲自认并非饮得之人，反而是一名「睡宝宝」养生之人，不过知道前来好多人都是饮得之人。问到预备了甚么礼物给乐易玲？她笑说：「唔使㗎！禁止送礼物，每年都系同跟她吃饭。」麦玲玲早前拍短剧《我的闺蜜千千岁》大受欢迎，她笑言有更多人找她洽谈拍短剧，亦有人问她购买AI版权，所以要问下前辈先，对方出六位数字未知是否卖断，麦玲玲她说：「可能平时拍短剧AI帮助下补充演技，但系最担心畀人拎肖像权变成三级片，又唔知乜嘢角色影响冰清玉洁形象，我都想请教吴启华，因为佢卖咗肖像权拍咗一部短剧。」

麦玲玲在内地被封为「短剧之王」

提到她在内地被封为「短剧之王」，麦玲玲表示开心，将来都会跟邵氏当红艺人一齐拍短剧，例如：中国饮食文化，当中会说广东话题、普通话，又笑谓想跟小生有感情线，否则只会拍短片只有品茶师或霸道总裁，又重申仍考虑卖肖像权，但因为太多人假冒她，今早亦有举报，现在造假非常逼真，若非行内人可能难发现内容真伪、不合逻辑。

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