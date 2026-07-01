「御用反派」吴毅将登台骚麒麟臂 恶形恶相样变生财工具吸金力强 曾为生计为何家劲做司机兼送货

「御用反派」吴毅将曾在90年代的影视作品中饰演恶人，反派形象深入民心，吴毅将近年将事业重心转到内地，获不少商演邀请，登台活动长做长有，吸金力不逊当年。网上最近流出一条吴毅将在内地登台的影片，见到刚度过65岁生日的他，大晒粗壮的麒麟臂，健硕身形看不出已届花甲之年。

吴毅将唱到现青筋

在网上流传的登台片，吴毅将穿上无袖衫衬型格黑色暗花马甲，戴上有色太阳眼镜，在舞台上激情演绎刘德华的经典歌曲《暗里著迷》。吴毅将不仅唱得投入，青筋尽现，又手舞足蹈带动场内气氛，更展示粗壮的麒麟臂，弗爆身形状态非常好。

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吴毅将只剩「半个肾」运作

吴毅将近年北上登台，因经常在演出上现角色扮演，与台下观众对骂，成为其特色，因此获得不少邀约，密食当三番。吴毅将在何家劲经营的「劲家庄」做司机，负责揸车送货，赚取生活费。但原来吴毅将在10年前，曾因持续胸口及背部剧痛，历经一场生死大劫。吴毅将当时经诊断后，揭发大动脉血管撕裂，医生曾判定有高达三成的机会面临瘫痪，甚至死亡风险。

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吴毅将曾忆述当时散步短短十分钟，已感到莫名腰酸背痛，直到入医院做详细检查，才发现其中一边的肾脏有大片阴影，在大动脉旁的一条异常血管不断膨胀，将本该输送到肾脏的血液，全部「拦截」吸走，导致半个肾脏因缺血而险坏死。太太唐丽球得悉后非常忧心，但吴毅将却担心手术后如出现瘫痪情况，为免家人受累，决定不要勉强抢救，幸而走过鬼门关。

吴毅将曾历两段婚姻

吴毅将于1982年毕业于亚视第8期艺员训练班，曾获力撑担任多部剧集男主角，吴毅将后期获三级片导演垂青，接拍多部色情片，更有全裸演出。吴毅将与马来西亚籍前妻育有一女吴正思。吴毅将于2000年完成离婚手续后，在2003年与拍拖10年的1984年港姐季军唐丽球再婚，二人婚后诞下一女吴梓希。

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