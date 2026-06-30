人气韩团CORTIS争议不断 为迟到阻飞机起飞道歉 否认登机桥换衫

CORTIS出道不足1年，该人气韩团再被乘客投诉因他们而航班受阻。近日，一名（26日）乘搭巴黎飞往韩国班机的乘客发文指，航班因CORTIS延误近40分钟才起飞！甚至连机长都亲自向商务舱乘客道歉。网民还公开影片，称可听见工作人员呼喊团员的名字，并拍到CORTIS在登机桥换衫的画面，引发他们「耍大牌」争议。另有网民爆料，最后登机广播响起后，成员金主训仍在社交网发布限时动态。

戴高乐机场系统故障？

CORTIS于26日乘搭从巴黎返回韩国仁川的航班，登机时被指迟到约30分钟！该班机原定于当日下午2时40分起飞，机场于2时15分进行最后登机广播，CORTIS成员一行人疑似登机延误，班机最终延误约38分钟起飞。CORTIS所属公司BigHit Music今（30日）正式就争议道歉，承认因为交通事故导致登机延迟，同时坚决否认了去年10月日本行程结束后返韩，在登机桥换衣服阻塞通道，以及5月前往日本演出时迟到登机等说法。有不少网民则上传当日航班资讯，代为澄清，指巴黎戴高乐机场系统发生大规模故障，导致超过400班航班受影响，认为机场系统异常才是班机延误的主要原因，并称目前并无证据显示航班延误是由CORTIS造成的。

CORTIS饱受「私生饭」骚扰？

另外，CORTIS近期饱受「私生饭」（侵害艺人私隐的fans）骚扰，甚至爆出保母车遭偷偷安装GPS定位器。对此，BigHit Music昨（29日）日强硬表示会采取法律行动，「已针对相关行为采取报警、口头警告、要求删除拍摄内容等措施，绝不和解、不宽恕。」