Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人气韩团CORTIS争议不断 为迟到阻飞机起飞道歉 否认登机桥换衫

影视圈
更新时间：19:44 2026-06-30 HKT
发布时间：19:44 2026-06-30 HKT

CORTIS出道不足1年，该人气韩团再被乘客投诉因他们而航班受阻。近日，一名（26日）乘搭巴黎飞往韩国班机的乘客发文指，航班因CORTIS延误近40分钟才起飞！甚至连机长都亲自向商务舱乘客道歉。网民还公开影片，称可听见工作人员呼喊团员的名字，并拍到CORTIS在登机桥换衫的画面，引发他们「耍大牌」争议。另有网民爆料，最后登机广播响起后，成员金主训仍在社交网发布限时动态。

戴高乐机场系统故障？

CORTIS于26日乘搭从巴黎返回韩国仁川的航班，登机时被指迟到约30分钟！该班机原定于当日下午2时40分起飞，机场于2时15分进行最后登机广播，CORTIS成员一行人疑似登机延误，班机最终延误约38分钟起飞。CORTIS所属公司BigHit Music今（30日）正式就争议道歉，承认因为交通事故导致登机延迟，同时坚决否认了去年10月日本行程结束后返韩，在登机桥换衣服阻塞通道，以及5月前往日本演出时迟到登机等说法。有不少网民则上传当日航班资讯，代为澄清，指巴黎戴高乐机场系统发生大规模故障，导致超过400班航班受影响，认为机场系统异常才是班机延误的主要原因，并称目前并无证据显示航班延误是由CORTIS造成的。

CORTIS饱受「私生饭」骚扰？

另外，CORTIS近期饱受「私生饭」（侵害艺人私隐的fans）骚扰，甚至爆出保母车遭偷偷安装GPS定位器。对此，BigHit Music昨（29日）日强硬表示会采取法律行动，「已针对相关行为采取报警、口头警告、要求删除拍摄内容等措施，绝不和解、不宽恕。」

最Hit
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
10小时前
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
社会
10小时前
半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮
半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮
时事热话
6小时前
星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债 卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家
04:30
星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家
申诉热话
8小时前
郭文贵被判囚30年，没收近9亿美元。
逃亡富商郭文贵借反共诈骗逾千人 美国法院重判监30年没收近9亿美元
即时中国
1小时前
蔡一凤败诉需付讼费。资料图片
蔡一凤入禀追赵薇前夫黄有龙1亿中介费 高院裁定败诉需付讼费
社会
6小时前
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
2026-06-29 20:44 HKT
苦主「取消保单」惨遭呃走50万 骗徒假扮AI客服 逐步套取银行资料
投资理财
10小时前
卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
影视圈
11小时前
天文台上调周末风力预测！南海热带气旋酝酿中 料7.4高地吹7级风
天文台上调周末风力预测！南海热带气旋酝酿中 料7.4高地吹7级风
社会
8小时前