前港姐冠军谢嘉怡红色比坚尼极致诱惑 澎湃上围性感马甲线超吸睛 大只男友一举动成功融入家中

30岁的2020年香港小姐冠军谢嘉怡，自去年大方认爱混血大只男友Andy Cheung后，感情生活一直备受外界关注。两人爱得甜蜜，不时在社交平台大方放闪。近日谢嘉怡与男友及家人一同旅行，享受阳光与海滩。旅程中，谢嘉怡穿上性感火辣的比坚尼，尽骚健康匀称的好身材，立即引来大批网民赞赏。从她发布的影片及照片可见，她分别换上鲜艳的红色和黑色比坚尼，却完全遮掩不住她的「导弹级」上围，展现出阳光自信的魅力，古铜色的肌肤在阳光下更显亮丽，马甲线亦若隐若现，可见平时健身的成果相当显著。

谢嘉怡60岁父亲外貌年轻

谢嘉怡这次旅行原来别具意义，主要是为了庆祝她爸爸的60岁大寿，她更带上男友一同出游，可见男友Andy早已融入家中，与谢家上下关系融洽。谢嘉怡分享了一段温馨的影片，片中她与爸爸在清澈的海水中一同浮潜，并配上「Happy Birthday Daddy」的字句，场面温馨感人。更有趣的是，在海边嬉戏时，谢嘉怡的男友Andy尽显惊人臂力，先是轻松将谢嘉怡揹上膊头，之后更将「未来外父」揹起，三人互动搞笑又充满爱，幸福满泻。

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谢嘉怡比坚尼解放丰满身材

除了阳光海滩，谢嘉怡与父亲一同参加了四驱车之旅，两人戴上传统头巾和太阳眼镜，打扮入型入格。从照片中可见，虽然只露出双眼，但完全藏不住谢嘉怡的甜美笑容和幸福感。她在旅途中亦有分享一张在沙滩上身穿比坚尼，却配上一对鲜黄色袜子和凉鞋的照片，并风趣地写道：「穿袜子游泳是现在的潮流」，尽显其幽默可爱的一面。

谢嘉怡患妇科病需终生服药

谢嘉怡幕前形象总是阳光开朗，但她早前受访时透露，自己患上多囊卵巢综合症（PCOS），这个病症曾为她带来偏头痛、脱发等健康问题。她坦言：「医生说我余生都需要接受荷尔蒙治疗，但我不想。」面对这个伴随一生的疾病，谢嘉怡选择以更积极正面的方式应对。她深入研究，透过改变饮食习惯、学习减压等自然疗法来管理自己的健康状况。她坚信许多健康问题都可以透过调整生活方式来改善，如今看到她在旅程中展现出的健康体态和灿烂笑容，足证成功战胜了身体的挑战。

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