五索峇里开工遇食物中毒「成块面凹晒」 再遇侍应刻薄批评真人好老霸气反击

「五索」钟睿心（Rachel）于5月时庆祝36岁生日，大晒与一齐长达逾10年的已婚富豪马清铿享受二人世界，撇甩四个仔女到不丹旅行。五索回港后又马不停蹄工作，飞到峇里为其公司的产品拍摄宣传照，怎料此行看似愉快的旅程，五索却不慎食物中毒，导致「成块面凹晒」。

五索水著派福利

五索早前为工作飞到度假胜地峇里，为旗下公司的产品拍摄宣传照。五索最初抵达峇里时，状态大勇，不时在IG分享照片，心情靓到爆。其实五索派福利，大晒穿上红色泳衣的照片，毫不吝啬地大晒火辣身材，画面相当养眼。五索在IG幽默留言，问网民要「哈密瓜、抺茶」还是自己，可见五索心情极。

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五索难掩倦容疯狂急救

不过昨日（29日）五索在IG的限时动态自爆，今次的峇里之行乐极生悲。五索疑在当地不慎食物中毒，惨被身体不适苦况折腾。从五索之后换上另一套白色泳衣相可见，虽然依旧性感，但个样明显较之前没有精神，精神状态与早前穿红泳衣时判若两人。五索随后又在IG限时动态吐苦水：「疯狂急救中，峇里岛令我嘅皮肤黑咗五度，啲雀斑爆晒出嚟，食物中毒，成块面凹晒，今次真系好难忘嘅Trip。」

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五索被批真人唔靓皮肤差

而另一条影片，五索扮劳气表示自己是优秀的人，会专注在自己身上，提升自己。五索在片中提到早前去餐厅，发生一件比TVB剧更狗血的剧情。事缘当日在餐厅被侍应认出：「一开头都好开心嘅，点知转个头我去厕所呢，喺厕格度，听到佢哋成班喺度话：『真人一啲都唔靓㖞，皮肤劲差啰，好老啰。』」五索坦言有一秒钟不开心。

不过当五索见到批评自己的人时，即回复自信：「佢个样其实真系好普通。」对于如何面对别人的批评，五索坦言好简单：「批评你嘅人，佢哋过得特别差，先得闲批评你，同埋佢哋真系应该好唔抵得你，唔使理佢哋，咁你就会开心返晒㗎啦。」

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