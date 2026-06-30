非份之罪｜吴启华再披白袍零老态 程至美变身「魔鬼严父」癫狂手段预告陆续有来

TVB另类写实剧集《非份之罪》昨晚（29日）在翡翠台播映，剧集由六个单元故事构成，首个播出的故事是《无脸女尸》，由吴启华、贝安琪、戴祖仪和游嘉欣主演，今次吴启华相隔11年重返TVB拍剧，今次吴启华再披上白袍回归萤幕，不过他并不是饰演脑外科医生「程至美」，而是饰演妇产科医生「康力」。

吴启华凭「程至美医生」赢得师奶杀手美誉

吴启华在90年代于TVB经典医疗剧《妙手仁心》系列中饰演的脑外科医生程至美（Paul）他演艺生涯中最具代表性的颠峰之作，不单为吴启华带来了不少的电视奖项，同时亦因「程至美」的专业、温柔且富有正义感，令吴启华赢得「师奶杀手」的美誉，甚至曾在街上被市民误认为是真正的医生。剧集播出后，迅即在网上掀起回忆杀。

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在昨晚播出的第一集， 剧情讲述「康力」吴启华和外籍妻子「白美雅」贝安琪恩爱非常，并视大女「康嘉岚」戴祖仪和细女「康嘉仪」游嘉欣为掌上明珠，惜碍于「白美雅」贝安琪身份关系，「康嘉岚」戴祖仪和「康嘉仪」游嘉欣两女均无香港身份证，多年来被困在大宅「笼牢」中。「康嘉岚」戴祖仪一次偷偷带和妹妹「康嘉仪」游嘉欣到酒吧见识并卷入毒品事件，「康力」吴启华一意孤行将两姊妹一起软禁，「康嘉岚」戴祖仪难抵控制狂严父离家出走，最终死于非命，惨成无脸女尸。吴启华凭《妙手仁心》系列的「程至美」令其医生形象深入民心，今次再做医生一如以往入型入格、做手术手势望落极度逼真之余，吴启华十年如一日的不老外貌，同样令网民震撼不已：「程至美有不老症」、「个样真系冇乜点变」、「程医生真系好屈机」、「好似仲后生过《纯熟意外》𠮶阵」、「程至美真系好似医生」、「吴启华啲手势似医生似到」，甚至有网民觉得吴启华「越大越斯文」、「吴启华自从系《妙手仁心》之后，我对佢改观，佢唔系只能够做奸角。」、「吴启华一个人，已经可以撑起成套剧。」

吴启华除了医生气场及不老外表，超班演技亦大大震撼网民，吴启华今次不再饰演救死扶伤、温柔儒雅的完美暖男医生，他饰演妇产科医生「康力」表面上是个斯文顾家的好老公、好爸爸，但原来骨子里却是一个对女儿有极强控制欲的「双面人」！随著剧情推进，他将会展露令人毛骨悚然的阴暗面，甚至有许多歇斯底里、情绪崩溃的癫狂演出，彻底颠覆以往的正直形象，监制王心慰（Amy姐）预告，吴启华在往后四集将有更精彩演出。吴启华曾表示新角色「康力」与程至美医生有很大分别，不止是严父、而且更是走火入魔的严父，所以演绎时相当有难度，角色内心极度挣扎：「其实自己觉得唔系好啱，但系冇办法，定好多家规其实都系想维持个家庭，唔好畀人哋发现真相。」在现实生活中，吴启华是一名慈父，与第二任前妻石洋子育有一女吴熙儿（小猪猪），虽然离婚后女儿交由婆婆照顾，惟两父女感情依然要好，女儿自少兴趣多多，吴启华不惜大洒金钱悉心栽培，为她报读各种兴趣班，如唱歌、跳舞同弹琴，早年安排女儿入读长春内的美国国际学校，学校教学以英语为主，每年学费高达21万港元，近年又安排女儿到加拿大读书，绝对是廿四孝爸爸。吴熙儿尽得父母真传，转眼间已由小妹妹变成亭亭玉立的少女，不少网民激赞她是其中一位最美星二代，随时可原地出道。

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