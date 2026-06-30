前港姐冠军黄嘉雯中空装解放双峰 深V长裙晒丰满逼爆上围 住半亿豪宅荣升马主生活奢华

32岁的2019年港姐冠军黄嘉雯，近年凭著TVB剧集《下流上车族》中「最强小三」的角色一炮而红，演技备受赞赏。近日黄嘉雯在社交平台，分享在峇里岛旅行的多张性感迷人的旅游照片。从照片中可见，她准备了多套精心搭配的「战衣」，大晒傲人身材，并在度假村中尽情放松，穿上贴身的瑜伽补做著伸展运动，奢华生活令人羡慕。

黄嘉雯穿低胸长裙玲珑浮凸

在这次峇里之旅中，黄嘉雯的性感造型成为焦点，她先以一套墨绿色的喱士挂颈长裙亮相，深V和腰间的中空设计，完美勾勒出她纤细的腰线和丰满的上围，无论是在泳池边享受日光浴，还是在庭园中躺在梳化上，都散发著浓厚的女神气质。接著她换上一袭米黄色的贴身针织长裙，裙身的腰部剪裁极具巧思，让她对著镜子自拍时，S型的曲线一览无遗，性感指数爆灯。此外，她还穿上青柠绿色的运动衫搭配紧身瑜伽裤，在户外草地和瑜伽室中，做出优美的瑜伽动作，手臂和背部的肌肉线条清晰可见，马甲线若隐若现，展现了长期坚持健身的健康美态。

相关阅读：港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓 吊带紧身背心奇峰凸出 富贵马主住红磡半亿豪宅

黄嘉雯中空装展示惹火身材

黄嘉雯除了展现性感与健康美，在其中一组照片中，她身穿一条古铜色挂颈长裙，中空装设计，令惹火身材若隐若现，她在峇里岛的海边俱乐部写意地欣赏日落。夕阳的余晖洒在她身上，与裙子的光泽交相辉映，显得格外华丽动人。另一晚，她在充满异国风情的餐厅里，以一袭红色无肩带长裙示人，斜倚在舒适的沙发上，散发出妩媚性感的魅力。

黄嘉雯住豪宅升呢做马主

黄嘉雯自2019年夺得港姐冠军后，不仅在演艺事业上稳步发展，更在投资上眼光独到。她与友人合资的爱驹「飞马座」，早前爆冷胜出为她带来超过254万的巨额奖金。感情生活上，她与富二代男友Jordon的恋情稳定甜蜜，而她本人也早已进驻市值逾半亿的红磡海景豪宅「海名轩」。此外，她更将对宠物的热爱发展为事业，开设了宠物美容店荣升老板娘，网民纷纷羡慕她是「人生胜利组」。

相关阅读：TVB小花黄嘉雯意外曝光半亿豪宅内部装潢奢华 去年做马主即赢XXX万奖金财力惊人