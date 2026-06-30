乐宜外游派福利零P图比坚尼上阵 震撼身材惊见「缩水」以一招挽救

「DJ女神」乐宜（Lokyii）身材火辣，向来以性感形象示人，深受网民喜爱。乐宜最近到越南岘港享受悠闲假期，穿上贴身小背心四处游览当地名胜外，更不忘趁好天气大派福利，在社交平台分享一系列火辣泳照，展现最真实一面。

乐宜身材角度大反差

乐宜昨日（29日）在IG大晒一套蓝色配上红绳设计的比坚尼，鲜艳的颜色配搭十分抢眼，更突显其阳光肤色，状态极佳。不过有网民发现，乐宜的身材在不同角度下，竟出现「极大反差」。

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从乐宜的正面所见，其向来引以为傲的丰满上围，似乎稍微「缩水」，未见昔日逼爆的视觉效果。但当乐宜一转向侧面并轻轻弯身时，澎湃惹火的身材即重现镜头前，画面极具震撼力。

乐宜拒绝修图崇尚真实

乐宜在帖文中自豪地表示今次全属「零修图」，直接以真面目示人。乐宜写道：「直接原相机放算了，唔P图，直接放最真实 #一个字懒」。对于乐宜大方公开「原图」，网民留言支持：「唔P图都咁靓，真材实料」、「自然美最吸引」，亦有网民将焦点放到乐宜的身材上：「侧面睇真系无得输」。

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