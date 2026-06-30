JC陈咏桐施匡翘首度联手开唱 全新《JZ Society》企划同步启动

JC陈咏桐与施匡翘（Zaina Sze）首次携手举办《JZ Society桐翘社Mini Concert》，将于8月7日晚上8时假东蒲胡李名静体育馆举行，门票今日中午12时正式于Cityline公开发售。今次两人除了将带来多首人气作品外，更会首次公开演绎全新合作歌曲，她们首次合作举办音乐会，更标志着全新音乐企划《JZ Society》的正式诞生。配合演唱会，二人的首张联名CD Album《JZ Society》亦将同步推出，以音乐记录二人合作的新一页，让乐迷在现场感受视觉与听觉双重享受。

主办单位公开售票延续送CD优惠

早前优先订票反应热烈，不少支持者成功获得限量亲笔签名CD。为答谢乐迷一直以来的支持，主办单位宣布公开售票期间将延续送赠CD优惠，凡购买指定门票，均有机会获赠《JZ Society》CD。其中购买780元及580元门票，每购买两张即可获赠一只亲笔签名CD，限量100只；而购买480元及380元门票，每两张门票亦可获赠一只CD，数量同样有限，送完即止。有关CD换领安排及详情，稍后将于官方平台公布。

JC陈咏桐施匡翘：兴奋期待

首次以「JZ Society」名义举办Mini Concert，JC陈咏桐与施匡翘均表示心情既兴奋又期待，希望透过今次演出与乐迷分享属于二人的音乐故事，她们表示：「今次想同大家分享一件大事，《JZ Society 桐翘社 Mini Concert》系我们第一次一齐举办的Mini Concert，真是好期待可以同大家见面。之前优先订票的朋友有机会得到我们亲笔签名CD，而家公开售票正式开始，希望更多朋友可以加入我们，一齐享受呢个属于《JZ Society》的晚上。8月7日约定大家，不见不散！」除了演唱会外，JC与施匡翘亦将配合《JZ Society》推出全新合作歌曲，作为二人首次联名音乐企划的重要作品。至于歌曲MV及更多演唱会惊喜内容，主办单位将于稍后陆续公布。