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谭咏麟新歌获刘德华李克勤罕有双剑合璧填词 字字刻骨铭心成就校长最催泪谢幕曲

影视圈
更新时间：17:45 2026-06-30 HKT
发布时间：17:45 2026-06-30 HKT

谭咏麟（校长）近日为演唱会谢幕曲《我在意》拍摄MV，MV以「深情与陪伴」为主轴，将校长与歌迷横跨数十年的真挚情感浓缩其中。《我在意》邀得与校长交情深厚的两位巨星刘德华与李克勤亲自操刀填词。两人将对校长的深刻了解化作真挚文字，量身打造出这封情感细腻、扣人心弦的情书。

谭咏麟低调化身「观众」掀帘入座

MV开首以细腻的温馨色调呈现。校长先以「观众造型」低调掀开经典红色天鹅绒帘幕入座，全程不露面容，静静地走到一张观众椅上坐下，凝望着前方空荡荡的舞台。随着视角「跳入」台上的画面，前方的屏幕瞬间亮起，浮现出新歌歌名《我在意》，轻轻唤醒沉睡的岁月。

「歌手Alan」台上深情献唱

随着温暖的旋律响起，身穿演唱服装的「歌手Alan」站在LED屏幕前深情献唱，背后播放着从最早期由《反斗星》到现在的珍贵唱片封面。此时，台下出现了不同年代的乐迷，完美还原了不同年代的缩影。台下的面孔换了一批又一批，但每个人眼中的炽热与感动，却印证了那份始终如一的专属陪伴。

谭咏麟神秘观众终露真容

最触动人心的一幕，是开场时的神秘观众终于露出了面容，原来是「现在的Alan」。他一直坐在台下，以见证者的视角，看着台上那个为歌迷唱歌的自己。他微微一笑，披上闪烁全黑的「战衣」转身离去。当他再次掀开红色帘幕，耀眼的强光伴随着演唱会现场的欢呼声，为这场跨越时空、与乐迷灵魂交心的温暖对话画下完美句点。
 

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