唐文龙任粤语能力测试全球大使 公众人物须以身作则：咬字唔正会累街坊

唐文龙日前到广州荔湾区健康方舟会议中心，出任首届CPTE2026粤语文化博览会日的粤语能力测试全球推广大使，当日备受业界敬重的96岁高龄知名粤语学家詹伯慧亦亲临现场助力。对于可以担任全球粤语推广大使，唐文龙表示义不容辞，且因为成为代表粤语文化推广的一员而感到光荣，他分享在拍戏时，电视台要求严谨，所以当演员咬错字、读错音，导演就要NG，NG就好大镬的一件事，「我曾因粤语发音错误而NG过，尤其是懒音，那些你啊、我啊、佢啊呢啲字，最简单反而都会有人讲到有懒音，我都努力做到无咁严重。因此要在未开工之前已经做咗好多功课，特别古装嘅话，大家要咬字清楚字正腔圆，如果讲得唔好就会累街坊！」

唐文龙强调语言责任

唐文龙进一步表示：「特别公众人物要去喺对公众发言，好多人睇紧你，咬得无清楚，唔够正，会影响到其他聆听紧你嘅人，觉得佢『咦，唐文龙都咁样讲』佢都无俾人话佢，会有唔好影响，始终自己比较有操守有责任。」

唐文龙乐观展望粤语国际化

对于CPT系做粤语能力测试，等于系粤语标准化测试平台，这个测试带俾大众的信息，是粤语系有框架有标准的，关键系大家对于粤语广东话嘅认同同埋清楚佢系一个系统化嘅存在，他相信会系一个好好嘅开始。而对于肩负一个宣传责任，背后有专家学者去针对发音和字等粤语行上正轨，不是件容易的事，唐文龙表示：「对前景乐观，觉得艰难嘅时候已经过咗，依家我自己抱着一个宏大嘅理想，国家好强大，可以拥抱世界，俾世界嘅人都知道中文系有好深厚嘅底蕴，语言系一个根，中文系我哋嘅根，唔同嘅语言都有自己嘅表达方式，代表咗当时嘅内涵同典故，好多鲜为人知嘅历史，呢个就系语言嘅有趣同伟大，粤语就应该先行一步。」

唐文龙从教育、创作到粉丝合力传承粤语

他亦认同各式各样的戏剧作品，是容易接触到粤语的媒介，让不同的朋友可以接触到粤语：「我哋更应该一致行动去传承粤语，第一，从小朋友开始教育开始讲，第二，更多人艺人出来去讲去创作，第三就系观众粉丝不停去支持，每一个人嘅支持就可以令到粤语生态更加理想。所以原则上语言就系我哋嘅根，我哋永远都应该不时回看，去睇下我哋嘅根，可以继续向前行，行得更加好。」