41岁傅颖同框28岁三宝妈姪女靓样完胜 逆龄生长皮肤白滑似剥壳鸡蛋 走出家暴风波无惧单身焦虑

41岁的前女子组合Cookies成员Theresa傅颖（现名傅宝谊），近日以「41岁单身小姨与28岁三宝妈姪女」为题，在小红书分享一段温馨的家庭短片。影片中，傅颖打扮时尚、气质出众，她的姪女大著肚子并带著女儿，以及姪女丈夫抱著婴儿一同入镜。傅颖全程挂著自信从容的笑容，完美示范了「黄金盛女」，不被传统婚姻束缚，网民更指二人相差13年，傅颖外貌比起姪女更加年轻，被赞是「冻龄女神」。

傅颖皮肤白滑紧致外观年轻过姪女

在真实镜头下，傅颖姪女因照顾孩子略显疲态，反观傅颖却面色红润、容光焕发，皮肤更是紧致饱满，仿如「剥壳鸡蛋」，丝毫看不出岁月痕迹。这番「28岁 vs 41岁」的真实对比，引起网民热议，更有留言直指「女人生孩子真伤身，姪女望落仲老过小姨。」傅颖这种毫无单身焦虑的洒脱姿态，赢得大批网民激赞，认为她将单身生活过得无比精致。

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傅颖重提家暴风波坦言三观粉碎

傅颖近日在小红书及TVB节目《Star Talk》访问中大谈昔日辛酸史，展现出强大心理质素。她透露曾因同事失职而「被逼」得罪电视台，更惨遭经理人公司设局解约索偿；谈及Cookies不和传闻时，她亦毫不避讳坦言「大家不是朋友」。最令人心疼又敬佩的是，她重提2011年自爆被前男友罗子溢（前名罗仲谦）家暴及背叛一事，坚称当年只是讲出事实，却被公司强逼公开道歉。她直言：「当我觉得自己冇做错嘢，讲咗个事实出嚟之后，我公司逼我出嚟道歉，呢件事令我觉得三观粉碎。」现在傅颖重新出发，活出自我。

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